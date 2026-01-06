Americancă, uimită de tradiția românească de Bobotează: Ne vede, stropește și apoi pleacă în treaba lui (VIDEO)

O experiență aparent banală pentru români a devenit rapid una inedită pentru o americancă stabilită în Oradea. Aceasta a avut o perspectivă directă asupra unei tradiții românești vechi de secole. Tatum Nzekwesi, soția baschetbalistului Emmanuel Nzekwesi, pivot al echipei CSM Oradea, a povestit pe TikTok cum, în preajma Bobotezei, s-a trezit într-un moment complet surprinzător.

În timp ce își făcea ordine în apartament, liniștea zilei a fost brusc tulburată de sunetul unui clopot. La ușă a apărut un preot, care a stropit intrarea cu apă sfințită și a pășit în casă, continuând ritualul. „Sunt americancă şi locuiesc în România. La un moment dat aud un clopot şi mă întreb: vine de afară, este soacra mea la telefon?! Aşa că ies în direcţia de unde venea sunetul şi văd un preot cu un buchet de plante, stropind, probabil, cu apă sfinţită apartamentul. Ne vede și pe noi, a intrat în casă, face asta din nou, apoi pleacă în treaba lui. Ce-a fost asta?! Nu știu dacă este o tradiție, dacă catolicii sărbătoresc ceva, poate a fost un preot catolic, nu sunt sigură, dar nu mă deranjează”, povestește ea.

Confuzie și curiozitate: ce înseamnă de fapt Boboteza

Inițial, Tatum a fost luată prin surprindere. „Eu sunt creştină, dar simt că ar fi trebuit să vorbim despre ce s-a întâmplat. Nu am nicio idee, am fost luată pe nepregătite. A fost foarte ciudat, dar nu mă deranjează. Bănuiesc că a fost apă sfințită”, a adăugat americanca.

Videoclipul postat pe rețelele de socializare a devenit rapid viral, adunând zeci de mii de vizualizări, like-uri și comentarii. Mulți utilizatori i-au explicat răbdători semnificația ritualului și au împărtășit experiențe similare.

Boboteza, celebrată pe 6 ianuarie în calendarul ortodox, ne aduce aminte Botezul lui Iisus Hristos în râul Iordan. În preajma sărbătorii, preoții vizitează casele oamenilor pentru a sfinți locuințele cu agheasmă mare și busuioc. Ritualul simbolizează purificarea, binecuvântarea și protecția întregii gospodării pe parcursul anului, conform România TV.

CITEȘTE ȘI: Când trebuie luată, de fapt, Agheasma Mare. Patriarhul Daniel, sfaturi pentru credincioși

VEZI VIDEO AICI: