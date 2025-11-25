€ 5.0890
Emilia Jitaru, călugărița din România ce a devenit virală la Roma. Dirijează traficul ca un polițist adevărat (VIDEO)
Data publicării: 20:30 25 Noi 2025

Emilia Jitaru, călugărița din România ce a devenit virală la Roma. Dirijează traficul ca un polițist adevărat (VIDEO)
Autor: Tiberiu Vasile

Emilia Jitaru, călugărița din România ce a devenit virală la Roma. Dirijează traficul ca un polițist adevărat (VIDEO) Călugărița din România ce a devenit virală la Roma (VIDEO) | X (Twitter) @7NEWS Australia
 

Călugărița româncă Emilia Jitaru, devenită virală la Roma, a atras atenția internațională după ce a fost filmată în timp ce dirijează traficul pe o stradă aglomerată din capitala Italiei.

La începutul acestei săptămâni, numele Emilia Jitaru, fosta sportivă din România devenită călugărița voluntară la Vatican, a ajuns în atenția publicului după ce imagini din Roma au surprins-o dirijând traficul în mijlocul unei aglomerații urbane. Clipul, rapid distribuit pe rețelele sociale, a transformat momentul într-un adevărat fenomen online.

Călugărița Emilia Jitaru, virală în Roma

Deși obișnuită cu adrenalina meciurilor de fotbal, fiind considerată cea mai redutabilă atacantă a echipei italiene de călugărițe, Emilia Jitaru nu s-a așteptat ca un gest spontan să o aducă în centrul atenției. Fosta jucătoare a naționalei feminine a României, care și-a dedicat ulterior viața credinței, a devenit virală după ce o filmare a surprins-o în veșmântul monahal, eliberând o stradă blocată din Roma, potrivit relatărilor The Times.

„Am făcut-o pentru că mintea mea îmi spunea că era un lucru bun de făcut”, a explicat ea, adăugând că „Fiind călugăriță, acest gest a provocat destulă vâlvă”.

Din fotbal în serviciul copiilor bolnavi

Astăzi, călugărița face parte dintr-o congregație din capitala Italiei și își petrece timpul ajutând copiii bolnavi de cancer la spitalul Bambino Gesù, o instituție administrată de Vatican. În ziua filmării, îl conducea acasă pe unul dintre micuții pacienți, când circulația a fost complet blocată din cauza unei mașini parcate neregulamentar și a unui autocar care nu reușea să înainteze.

În imaginile difuzate de agenția Adnkronos, se vede cum Jitaru iese hotărâtă în mijlocul șoselei și, prin gesturi ferme, reușește să readucă ordinea printre șoferii care o ascultă surprinzător de calm.

Corriere della Sera a prezentat-o ca pe „o agentă de circulație pentru o zi”, capabilă să gestioneze singură „traficul infernal din Roma ca un polițist adevărat”. Ea însă păstrează modestia: „Nu e nevoie de mult pentru a face bine”.

Călugărița-footbalistă și echipa care joacă pentru acte caritabile

Puțini știu că Emilia Jitaru este una dintre fondatoarele echipei de fotbal a călugărițelor, o formație care străbate Italia pentru meciuri cu scop caritabil. Grupul reunește peste 20 de jucătoare, cu vârste între 30 și 55 de ani, venite din diverse comunități religioase. Într-un meci din octombrie, disputat împotriva unei echipe masculine, formația lor a învins consiliul local din Manfredonia, scor final 3-3, victoria venind la loviturile de departajare.

„Au trecut mulți ani de când am început să joc fotbal și încă sunt mai puternică decât Zlatan Ibrahimovic”, a glumit ea, evocându-l pe celebrul atacant suedez retras din sport.

Antrenorul Moreno Buccianti, cel care a pus bazele echipei în urmă cu patru ani, o descrie drept o mijlocașă puternică, cu viziune, rezistență și tehnică excelentă. „Are o tehnică foarte bună și șutează bine cu ambele picioare”, a spus el, notând totuși că „Singurul ei defect este că pasează foarte rar”.

De la Bacău la Roma. Drumul unei românce

Originară din România, crescută într-o familie de pompieri și asistente medicale, Jitaru a intrat în fotbalul profesionist la FCM Bacău la doar 16 ani. A jucat și un sezon la echipa națională, purtând la vremea aceea părul strâns ca omagiu pentru idolul ei, italianul Roberto Baggio – „Coada Divină”.

După studii juridice și o perioadă în care avea o relație stabilă, viața ei a luat o direcție neașteptată. Un prieten din țară a invitat-o la o slujbă în Italia, moment care a determinat-o să își asume voturile monahale.

Deși a renunțat la ghete și la părul lung, Emilia Jitaru nu s-a desprins niciodată complet de sport. În 2012 a înființat, la Livorno, academia de fotbal The Three Archangels, dedicată copiilor excluși de cluburile mari pentru că nu erau considerați suficient de talentați.

În 2022, una dintre cele mai emoționante experiențe pentru călugărița româncă a fost întâlnirea cu Papa Francisc, care a încurajat echipa lor pentru modul în care „evanghelizează prin sport”, potrivit The Times.

CITEȘTE ȘI: „Hristos, mărturia noastră”, conferință la Roma

VEZI VIDEO VIRAL AICI:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

emilia jitaru
calugarita
romania
roma
viral
