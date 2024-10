Dani Oțil spune cum a făcut primul milion: "Am mâncat biscuiți cu gem"

Dani Oțil se bucură de un real succes în televiziune, succes care i-a adus în timp câștiguri considerabile. Pe lângă asta, conduce și o afacere profitabilă. Cu toate acestea, a fost întotdeauna discret în ceea ce privește averea sa și modul în care își susține familia. Se știe deja că prezentatorul obișnuiește să apeleze la umor ori de câte ori se deschide un subiect despre bani, sărăcie sau lipsuri din trecut. Recent, Dani Oțil a fost întrebat cum a reușit să câștige primul său milion.

Dani Oțil a mărturisit pentru Spy News (vezi video) că secretul reușitei sale în drumul către primul milion de euro au fost… biscuiții cu gem! Prezentatorul TV s-a filmat savurând biscuiți într-un loc de vis, glumind că se simte deasupra tuturor. ”Am mâncat biscuiți cu gem asupra tuturor! Biscuite cu biscuite...”, a spus Dani Oțil pe Instagram.

În copilărie tânjea cupă ciocolata Africana pe care nu și-o permitea

Dani Oțil a povestit că, în copilărie, situația financiară a părinților era atât de modestă încât chiar și o bucată de ciocolată Africană părea un adevărat lux. "Îmi luam ciocolată doar o dată pe lună... din ce mai strângeam și eu de la mama. Și-mi cumpăram o ciocolată Africana. Gândiți-vă că ciocolata aia este un nimic pentru un copil, el poate să aibă sertarul cu ciocolată, dar eu mi-am jurat că o s-o am. Și mi-am promis că atunci când voi avea bani o să-mi cumpăr în fiecare zi o ciocolată.

Mi-am zis că fii-miu n-o să plângă la nicio vitrină, la niciun geam. Bă, plângeam! Cu lacrimi! Nu e normal. Nu mai eram copil, avea, 15-16 ani. Corpul mereu cerea ciocolată, că mă antrenam, mergeam la handbal, mergeam la karate, voiam să mănânc dulce și nu aveam. Mâncam pâine cu miere. Sau zahăr cu apă pe pâine. Sau îmi făceam înghețată într-o cană primită la o pomană (că n-aveam șase căni la fel) din foarte multă cacao cu lapte și zahăr și o puneam la congelator. Și aia era înghețată. Ea n-avea stare de înghețată niciodată. Era ori bocnă ori lichidă. Și da, eu nu vreau copilul meu să nu aibă înghețată ca să plângă într-un geam" - este mărturisirea emoționantă a lui Dani Oțil într-un interviu din trecut.

Dani Oțil a mai povestit cum în adolescență suferea din cauza faptului că este sărac și nu avea haine și încălțări ca și colegii lui mai înstăriți. Prezentatorul de la Antena 1 a povestit despre o întâmplare când nu s-a dus la reuniunea de clasa a X-a pentru că nu avea cu ce să se încalțe.

„Eu am fost mereu înconjurat de oameni mai bogați, și aici mă refer strict la bani. Acum, o să ziceți: „Banii nu contează.” Bă, când eu nu mă duc la reuniunea de terminare de clasa a X-a pentru că nu am adidași, toți sunt beliți în vârf de la fotbal, joacă sau chiar mi se vede degetul… Îmi aduc aminte că am stat la gratiile școlii… știu exact școala mică, curtea, unde am învățat singur să mă dau pe role, cu niște role roz, că atât am primit de la un unchi care aducea haine de la ajutoare. Eu am avut role roz! M-am dus special să mă dau cu role roz, să stau la gratii, să îi văd pe colegii mei care dansau și care mâncau sandvișuri, alea cu brânză rasă. Nu m-am dus la reuniune pentru că nu aveam încălțăminte. Îmi era rușine. Și mama mi-a zis: „Dar ești un copil! Ce contează? Îmbracă-te cu ce ai, încalță-te cu ce ai.” Gândește-te că eu, în generală, luam hainele lui frate-meu, care era mai mare. Ce îi rămânea lui mic, ajungea pe mine. Evident că m-am simțit inferior și chiar și acum”, a povestit Dani Oțil, cu ceva timp în urmă, în podcastul Think cu Iusti Fudulu.

