Maurice Munteanu dă de pământ cu Melania Trump: "Chiriță parvenită, o țoapă!"

Postarea lui Maurice Munteanu, plină de ironie și observații acide, a oferit o perspectivă nemiloasă asupra imaginii primei doamne a Statelor Unite.

„Zorro revine sub forma imigrantei (ce paradox, fix ce detestă clovnul care îi e soț!) care a bifat tot: de la dans la bară la modelling categoria C, descriind perfect cele mai penale, la propriu, versuri din istoria modernă: ‘diamonds are a girl’s best friend!’.

Cu dinții prea albi și tocurile prea înalte, poartă pălăria care transmite cel mai cinic & vulgar mesaj adresat umanității – sfidarea supremă din partea concurentei obscure la Miss care a tras lozul.

O ținută de cioclu care îngroapă democrația, o ținută de Chiriță parvenită, o țoapă. Se merită unul pe altul, se potrivesc. Împreună alcătuiesc un ansamblu GROTESC!”, a scris Maurice pe Facebook.

