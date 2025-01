Un nou incendiu a izbucnit pe dealurile din apropiere de Hollywood / video viral

Cel mai recent incendiu, în apropiere de Runyon Canyon, amenință unele dintre cele mai populare puncte turistice din Los Angles, inclusiv emblematicul semn de la Hollywood, în timp ce pompierii se luptă pentru a opri alte incendii, scrie Fox News.

În schimb, Hollywood Walk of Fame, este plin de viață, iar străzile din jurul Teatrului Chinez TCL și Madame Tussauds erau pline de trafic. Simultan, sirenele sună și elicopterele zboară la altitudini joase pentru a arunca apă pe incendii. Turiștii au plecat din hoteluri, în timp ce unii localnici au mers mai aproape de incendii pentru a filma flăcările.

Căpitanul Departamentului de Pompieri din Los Angeles, Erik Scott, a spus că au reușit să țină focul sub control pentru că „am lovit puternic și repede și mama natură a fost puțin mai drăguță cu noi astăzi decât a fost ieri”.

Cel mai recent incendiu vine în timp ce pompierii din Los Angeles și din comunitățile învecinate se luptă cu focul Palisades, focul Hurst, incendiul Lidia și incendiul Eaton, cel din urmă luând viața a cinci persoane. Cel puțin 130.000 de persoane se află sub ordin de evacuare.

Vorbind la Fox News miercuri, căpitanul Departamentului de Pompieri din Los Angeles, Sheila Kelliher, a descris dealurile pârjolite, drept „dramatice și apocaliptice”.

Kelliher a spus că a privit vânturile „cu 70, 80, chiar 100 de mile pe oră”, întențind și mai mult flăcările”.

A new fire has erupted in Hollywood Hills, California, engulfing Studio City

WTFFF IS HAPPENING??? ????????



Please be safe and evacuate if you are in danger pic.twitter.com/wXBOylxsWI