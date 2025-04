Numerologul Romeo Popescu, previziune pentru 2025: Marile schimbări care vor veni peste România

Numerologul Romeo Popescu a declarat, în cadrul unei emisiuni de la DC News, că România traversează în perioada 1 decembrie 2024 – 1 decembrie 2025 un an astral 8, cunoscut în numerologie drept „anul puterii” sau „anul justițiarului”.

Pornind de la data de naștere simbolică a României - 1 decembrie 1918, Romeo Popescu afirmă că țara are un destin 5, asociat cu ideea de libertate, mișcare și schimbare. Combinația dintre un destin 5 și energia anului 8 ar genera o stare de nesupunere, dorință de adevăr și asumare colectivă.

2025, un an în care „justiția va fi pusă pe tapet”

Romeo Popescu susține că anul 2025 este unul esențial pentru maturizarea energetică a României și că, în plan subtil, vom asista la o revoltă – nu fizică, ci la nivel de conștiință.

Anul 2025 este perceput ca o perioadă-cheie pentru România, în care energia colectivă va cere dreptate, autenticitate și conducători vizionari, capabili să inspire prin integritate și claritate.

„Luăm data de naștere a României 1 decembrie 1918. În acest context, România are destin 5. Dacă o luăm ca entitate, ca energetică, starea de spirit a României va fi o stare de libertate și aș folosi și cuvântul libertinaj, pe ideea fac ce vreau.

România este în an astral 8, anul puterii. Pe un destin 5 în anul puterii, România va uimi pe toată lumea. Va fi o stare de libertate, va fi o stare în care oamenii vor vrea să nu se mai supună, va fi o stare în care oamenii vor zice: „Nu ne mai supunem! Facem cum vrem noi și cum am gândit noi!” Forța astrală a anului 8 vine să facă dreptate. Anul astral 8 este justițiarul. A intrat în vigoare din 1 decembrie 2024 și se va termina pe 1 decembrie 2025. Acest an al justițiarului, al dreptății, le va aduce oamenilor o stare de genul acesta: „Vreau să fie dreptate!”

Ce înseamnă 2025? Vor fi 36 de ani de la Revoluție. Înseamnă 4 ori 9, adică ieșirea din cadrele educaționale. Ce înseamnă cadru educațional? Cadrul educațional este atunci când îți zice cineva: „Așa trebuie să faci, așa te educ eu, așa să faci, cum zic eu!” Oamenii vor zice: „Poate ai treabă și eu te rețin! Eu am plecat din schema asta!”

Vom asista, în toamnă, la revoltă, dar nu în sensul că ieșim pe stradă, nu mă refer la ceva fizic, ci la o revoltă a energiei României care va vrea să se maturizeze, va vrea să iasă din schema clasică. Din 2025 și până în 1 decembrie 2026 va fi în an astral 9, într-un an transformaționalist. Vom asista la multe lucruri, mai ales din decembrie 2026, la multe schimbări în România. Vor fi schimbări în sens bun. Nu te vei mai simți dependent de alții, nu vei mai simți că alții își bat joc de tine, o să fie o altă stare. România se va scutura în 2025. Nu o să convină la mulți. Recomandarea mea pentru oamenii care ne vor conduce în 2025 este să stăpânească arta diplomației, arta comunicării. Este vremea oratorilor care chiar au și ceva de spus. Este vremea oamenilor care știu să negocieze niște contexte. Este vremea celor care au iubire față de patria aceasta. Nu mai este vremea combinatorilor. Românii vor vrea să facă justiție pentru că justiția va fi primul lucru care se va pune pe tapet în 2025”, a zis numerologul Romeo Popescu la DC News, în emisiunea lui Răzvan Dumitrescu.

