Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 29 decembrie - 4 ianuarie

Putem spune, cu siguranță, că următoarea săptămână îi aparține lui Mercur. Cumva, planeta comunicării, a gândirii și a deciziilor este cea care își va pune amprenta pe trecerea dintre ani. Pe 30 decembrie, Mercur face un careu cu Saturn, aspect care ne va oferi numeroase îndoieli despre acțiunile noastre din 2025. Și este posibil să fim prea duri cu noi sau cu nereușitele celorlalți.

După care, exact pe 1 ianuarie, Mercur face un careu cu Neptun, unul total nepotrivit pentru rezoluții, intenții sau manifestare. De ce? Pentru că produce o tensiune între logică și idealizare. Și există riscul să ne dorim ceva și să rămânem dezamăgiți. Pe urmă, pe 2 ianuarie, Mercur își va începe tranzitul în semnul Capricornului. Și abia de atunci, astrele ne încurajează să ne facem planuri.

Pe 3 ianuarie, se va petrece prima Lună Plină din 2026, una în semnul Racului. Un eveniment astrologic menit, de asemenea, să ne ajute să conștientizăm în mod clar trecutul și viitorul.

Horoscop 29 decembrie - 4 ianuarie Berbec

Este genul acela de săptămână în care ar trebui să eviți discuțiile moraliste sau conflictuale. Nu contează cine are dreptate, ci mai degrabă să menții relațiile personale în armonie. Și este posibil să te mai și înșeli din când în când. Unii dintre voi vor întâlni dificultăți în organizarea drumurilor sau a evenimentelor.

Horoscop 29 decembrie - 4 ianuarie Taur

Îți priește de minune să te plimbi! Sau să mergi în vizită la oamenii dragi. Începi anul 2026 cu dor de ducă sau cu dorința de a ajunge la un alt nivel, profesional sau financiar. Și că tot vorbim despre bani, trebuie să știi că socoteala de acasă nu se va potrivi niciodată cu aceea din târg. Asigură-te că îți recuperezi împrumuturile!

Horoscop 29 decembrie - 4 ianuarie Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, face o sumedenie de aspecte. Cele mai multe, unele mai provocatoare. S-ar putea ca timpul să nu fie neapărat aliatul tău. Deci ar cam trebui să nu îți complici programul. După care, este cazul să nu ai mari așteptări de la ceilalți, chiar și în chestiunile minore. Astfel, eviți dezamăgirile. La finalul săptămânii, vei fi mai chibzuit.

Horoscop 29 decembrie - 4 ianuarie Rac

Începi anul 2026 cu o Lună Plină în semnul tău. Este posibil să îți dai seama că trebuie schimbate regulile jocului în unele relații sau parteneriate. Nimeni nu se poate schimba doar pentru că îți dorești tu. Tot ce poți face este să îți adaptezi atitudinea față de cei dragi. O săptămână importantă pentru a negocia totul. Bani. Timp. Energie.

Horoscop 29 decembrie - 4 ianuarie Leu

Pentru tine, finalul lui 2025 și începutul lui 2026 înseamnă multă muncă. Activități minore, dar care se înmulțesc de la zi la zi. Și astfel, vei fi destul de obosit sau tracasat. Important este să nu încerci să le rezolvi problemele apropiaților din proprie inițiativă. Unele dintre propunerile tale de distracție nu vor fi înțelese.

Horoscop 29 decembrie - 4 ianuarie Fecioară

Mercur, propriul guvernator, va face câteva aspecte provocatoare cu Saturn și Neptun. Discuțiile cu familia sau apropiații pot degenera destul de repede. Nu trebuie să spui chiar tot ce gândești și nici să iei prea în serios ceea ce spun cei dragi. Din 2 ianuarie, îți vei schimba total atitudinea față de viață. Vei deveni mai romantic, jucăuș și competitiv.

Horoscop 29 decembrie - 4 ianuarie Balanță

Poate fi una dintre acele săptămâni în care online-ul te va fura mai mult ca viața reală. Îți vei da seama că petreci prea mult timp pe telefon și că este cazul să te conectezi cu oamenii dragi, să te plimbi sau să porți discuții profunde cu familia. O perioadă potrivită pentru cei care vor să (re)decoreze locuința sau pentru a planifica o mutare.

Horoscop 29 decembrie - 4 ianuarie Scorpion

Finalul anului îți mai aduce câteva cheltuieli semnificative sau greșeli din punct de vedere financiar. Dar, după 2 ianuarie, îți vei recăpăta răbdarea și încrederea în forțele proprii. Vei deveni mai sociabil. Și schimbul de idei, chiar și cu persoane pe care nu le cunoști destul de bine, îți va folosi din plin în viitorul apropiat.

Horoscop 29 decembrie - 4 ianuarie Săgetător

Cu cât vei lăsa frica de a nu greși să te controleze, cu atâta îi vei da mai multă satisfacție. Altfel spus, vei fi destul de confuz, vei face unele erori, însă nu este cazul să le iei prea în serios. Ci să îți permiți, acum la final de 2025, să fii mai blând cu propria persoană. Finalul săptămânii îți va aduce îngrijorări pe plan financiar.

Horoscop 29 decembrie - 4 ianuarie Capricorn

Începi anul 2026 într-un stil măreț! Cu Soarele, Mercur, Venus și Marte, toate în semnul tău! Cu alte cuvinte, astrele te împing de la spate, îți oferă numeroase oportunități. În practică, asta înseamnă că vei fi mai atent la înfățișare, la atitudine, că vei avea grijă la persoanele cu care te asociezi și că vei negocia mult mai bine pentru tine. Ai nevoie de multe activități!

Horoscop 29 decembrie - 4 ianuarie Vărsător

Astrologul îți recomandă, în continuare, să faci un pas în spate. Pot apărea neînțelegeri cu prietenii sau cunoscuții, poate chiar probleme de comunicare. Însă, în general, săptămâna este bună pentru odihnă, relaxare și acceptarea unor faze pe care nu le mai poți schimba. Deși începeți anul 2026 cu un sentiment de rătăcire, vă veți reveni repede.

Horoscop 29 decembrie - 4 ianuarie Pești

Săptămâna perfectă pentru socializare, pentru a te (re)conecta cu prieteni sau pentru a-ți face noi conexiuni. Vei discuta cu partenerul și familia intens. Și veți pune țara la cale. Se finalizează un an destul de complex pentru tine și se apropie altul mult mai ofertant. Nu te grăbi cu deciziile din punct de vedere profesional!