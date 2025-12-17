€ 5.0920
Horoscop 17 decembrie. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data publicării: 03:00 17 Dec 2025

Horoscop 17 decembrie. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

Ne apropiem de Luna Nouă din Săgetător
 

Previziuni astrale. Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele zilei.

Careul Soare-Saturn își menține, în continuarea, puterea. Adică, ne va urmări o oboseală permanentă, în special când trebuie să rezolvăm chestiuni administrative sau când organizăm evenimente. Luna va tranzita semnul Scorpionului, de unde face aspecte armonioase cu Jupiter, Saturn și Neptun. Din fericire, vom avea control emoțional. 

Horoscop 17 decembrie 2025 Berbec

Unele vești, asupra cărora nu ai avut niciun control, te vor bântui. Evită să faci promisiuni mărețe sau să le crezi pe cele ale apropiaților.

Horoscop 17 decembrie 2025 Taur

Partenerul s-ar putea să aibă alte opinii legate de unele investiții. Dar, după discuții prelungite, veți ajunge la un numitor comun.

Horoscop 17 decembrie 2025 Gemeni

Nu te vei putea baza pe partener. Acesta va avea unele provocări și nu se va mai putea ține de promisiunile pe care ți le-a făcut.

CITEȘTE ȘI Ultima Lună Nouă din 2025. Astrolog Daniela Simulescu: Patru zodii o pot lua de la capăt

Horoscop 17 decembrie 2025 Rac

Vei face tot posibilul să îți păstrezi confortul. Astfel, vei refuza mai multe propuneri ale apropiaților. Familia este pe primul loc.

Horoscop 17 decembrie 2025 Leu

Îți propui multe, însă nu te vei putea ocupa de toate. Pentru că vei fi lipsit de vlagă, energie și chiar resurse. Ai nevoie de liniște în sânul familiei.

Horoscop 17 decembrie 2025 Fecioară

Câteodată, intuiția are mesaje mai importante decât partea rațională. Astrele îți recomandă să fii atent și la limbajul non-verbal al interlocutorilor.

Horoscop 17 decembrie 2025 Balanță

Va fi nevoie să acorzi atenție suplimentară modului în care cheltuiești. S-ar putea să te grăbești cu achiziția unor produse sau servicii total inutile.

Horoscop 17 decembrie 2025 Scorpion

Astrele te invită să alegi simplitatea când este vorba de petrecerea acestei zile. Energia ta este redusă, deci nu vei avea disponibilitate nici pentru problemele altora.

Horoscop 17 decembrie 2025 Săgetător

Pui prea multă bază pe oamenii din jurul tău, însă te vei descurca tot singur în majoritatea problemelor. Și vei alege să vezi jumătatea plină a paharului.

Horoscop 17 decembrie 2025 Capricorn

Nu încerca să schimbi pe nimeni în jurul tău! Vei pierde timp și resurse prețioase. Poate eviți discuțiile cu persoanele care nu fac altceva decât să se victimizeze.

Horoscop 17 decembrie 2025 Vărsător

S-ar putea să primești mai multă atenție la locul de muncă. Și ar trebui să profiți din plin! Poate vei avea ceva de câștigat de pe urmă popularității.

Horoscop 17 decembrie 2025 Pești

Se va pune presiune pe tine la locul de muncă. Însă, vei face față cu siguranță tuturor cerințelor. Timpul nu va fi neapărat aliatul tău.

