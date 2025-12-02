€ 5.0906
Horoscop 2 decembrie 2025. O zodie va primi laude la locul de muncă
Data publicării: 08:32 02 Dec 2025

EXCLUSIV Horoscop 2 decembrie 2025. O zodie va primi laude la locul de muncă
Autor: Daniela Simulescu

peisaj silueta cerc zodiacal Sursă foto: Freepik/Cu Venus și Marte, în Săgetător, este o perioadă bună pentru organizarea evenimentelor
 

Horoscop zilnic. Astăzi se petrece sextilul dintre Venus și Pluto.

Marți, Venus din Săgetător face un sextil cu Pluto din Vărsător. Relațiile noastre pot deveni mai puternice, sentimentele mai intense. Acest aspect îmbină armonios iubirea, frumusețea cu profunzimea. Iar Luna va trece din Berbec în Taur, un alt motiv pentru a ne ocupa de siguranța din planul emoțional. Vă reamintim că Mercur nu mai este retrograd și că se apropie de un trigon cu Jupiter. Deci vom găsi soluții pentru problemele mai vechi.

Horoscop 2 decembrie 2025 Berbec

Unele probleme le vei rezolva pe ultima sută de metri. S-ar putea să opui rezistență la ideile noi ale altora. Încearcă să fii mai curios.

Horoscop 2 decembrie 2025 Taur

Sextilul dintre Venus și Pluto te va face mai circumspect atunci când se discută despre bani la serviciu. Vei fi destul de influențabil.

Horoscop 2 decembrie 2025 Gemeni

Intuiția îți va funcționa de minune la serviciu sau când te ocupi de treburile gospodărești. O zi potrivită pentru a fi mai tăcut.

Horoscop 2026 pentru fiecare zodie - VIDEO. Date de salvat în calendar!

Horoscop 2 decembrie 2025 Rac

Te vei ocupa de multe situații pe pilot automat. Câștigi timp, ce-i drept. Însă nu uita să îți oferi, din când în când, și câte un moment de respiro.

Horoscop 2 decembrie 2025 Leu

Primești de la partener un sfat care îți va modela întreaga zi. Vei fi atent la nevoile celorlalți și vei ști cum să îi abordezi pentru a avea de câștigat.

Horoscop 2 decembrie 2025 Fecioară

O zi bună pentru a te ocupa și de locuință. Sigur vei avea câteva idei promițătoare. În plus, te vei pricepe de minune să faci conexiuni.

Horoscop 2 decembrie 2025 Balanță

Sextilul Venus-Pluto vine în sprijinul tău. Mai ales atunci când trebuie să îți susții punctul de vedere, să construiești un plan sau să organizezi un eveniment.

Horoscop 2 decembrie 2025 Scorpion

Vei face tot posibilul să obții cea mai bună ofertă atunci când ai de făcut o investiție. Partenerul va fi mult mai sensibil și va avea nevoie de atenție.

Horoscop 2 decembrie 2025 Săgetător

Prezența și replicile tale vor impresiona oamenii din jur, cunoscuți sau nu. Este una din acele zile în care, dacă vei cere, vei primi ce îți dorești.

Horoscop 2 decembrie 2025 Capricorn

Nu te lăsa influențat de unele zvonuri sau bârfe. Astrele îți recomandă să te menții obiectiv și pragmatic. Nu este treaba ta ce cred ceilalți.

Horoscop 2 decembrie 2025 Vărsător

Îți face mare plăcere să interacționezi cu prietenii sau cunoscuții. Discuțiile cu aceștia îți vor ridica moralul și îți vor aduce noi informații utile.

Horoscop 2 decembrie 2025 Pești

Poate fi una dintre acele zile în care primești laude la locul de muncă deși nu ai făcut nimic special. Bucură-te din plin de orice compliment!

