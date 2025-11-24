Horoscop 24 - 30 noiembrie. Fecioarele, susținut să ia decizii

”Mercur, guvernatorul vostru, își oprește retrogradarea în casa a treia. Grijă la telefoane, la laptopuri, la televizoare, la mașini. Unele lucruri pot merge foarte repede, altele vă pot da bătăi de cap cu siguranță. E o perioadă bună să luați decizii. Ați tot amânat, deși ați știut că nu vă simțiți atât de bine în situația în care sunteți. (...) Aveți mai multă încredere în voi: și când comunicați, și când luați o decizie. Unii veți simți că veți lua decizia sub presiunea timpului, pe ultima sută de metri, dar nici nu mai contează. (...) Marte face careu cu nodurile lunare și s-ar putea ca în familie sau acasă să se întâmple situații care vă țin cu sufletul la gură, dar care nu depind neapărat de voi. Ce vă recomand este să nu puneți gaz de foc.. dacă se poate” a spus astrologul DCNews Daniela Simulescu, pentru nativii Fecioară, în cadrul horoscopului pentru săptămâna 24 - 30 noiembrie.

Urmărește horoscopul complet în video: