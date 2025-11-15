Luna din Fecioară va perfecta opozițiile cu Saturn și Neptun, după care își va începe tranzitul în semnul Balanței. În prima parte a zilei, putem spune că vom fi destul de exigenți și preocupați de lipsa timpului. După care, după prânz, ne vom relaxa și vom dori să fim mult mai relaxați.

Horoscop 15 noiembrie 2025 Berbec

Dacă îți vei păstra optimismul, vei găsi persoanele potrivite care să te ajute să găsești soluții la problemele care par să nu se mai rezolve.

Horoscop 15 noiembrie 2025 Taur

Începi ziua cu senzația că nu ești iubit sau apreciat cu adevărat de cei dragi. Sau că nu primești atenție. Dar îți vei da seama că nu este deloc adevărat.

Horoscop 15 noiembrie 2025 Gemeni

Este o zi potrivită pentru a dedica timp și energie treburilor sau problemelor din gospodărie. Bineînțeles că nu vei scăpa de unele cheltuieli.

Horoscop 15 noiembrie 2025 Rac

Vor fi probleme de comunicare. Apropiații nu înțeleg exact ce le transmiți. Încearcă, totuși, să nu tragi concluzii pripite despre aceștia.

Horoscop 15 noiembrie 2025 Leu

Unii dintre voi vor dori să fie mai cumpătați din punct de vedere financiar. Și cu puțin efort, chiar vor reuși să evite unele cheltuieli inutile.

Horoscop 15 noiembrie 2025 Fecioară

Prima parte a zilei nu va fi deloc pe placul tău. Tocmai de aceea, ar fi bine să nu te implici în prea multe activități și să stai departe de oamenii critici.

Horoscop 15 noiembrie 2025 Balanță

Astrele îți recomandă să fii foarte selectiv cu evenimentele la care participi sau oamenii în preajma cărora vei petrece timp. Ai nevoie de liniște!

Horoscop 15 noiembrie 2025 Scorpion

În continuare, există riscul să cheltuiești prea mult. Apar tentații și nu le poți rezista. Sau vrei să fii generos cu persoanele la care ții.

Horoscop 15 noiembrie 2025 Săgetător

Te vei răzgândi des în orice chestiune. Dar asta nu înseamnă câ nu vei avea o zi plină de activități, în special întâlniri cu persoane dragi.

Horoscop 15 noiembrie 2025 Capricorn

Îți dai seama că nu prea te poți baza de unii apropiați și că trebuie să îți gestionezi timpul și energia în așa fel încât să rezolvi problemele importante.

Horoscop 15 noiembrie 2025 Vărsător

Relația cu banii va fi complicată. Poți trece de la o extremă la alta. Astrele te invită să fii mai comunicativ cu prietenii. Sau vei cunoaște oameni noi.

Horoscop 15 noiembrie 2025 Pești

În prima parte a zilei, vei duce muncă de lămurire cu partenerul. Va dura ceva timp până când veți reuși să ajungeți la un numitor comun.