Horoscop săptămânal 10-16 noiembrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră

După o săptămână foarte complicată și stresantă, iată că urmează una mai simplă din punct de vedere astrologic. Vă reamintim că Mercur și-a început retrogradarea în Săgetător și că oricum vor apărea încurcături, amânări, anulări, neînțelegeri și momente de amăgire. În zilele ce urmează, avem parte de două aspecte importante. Jupiter își va începe retrogradarea în Rac pe 11 noiembrie. După care, Mercur retrograd se va întâlni cu Marte pe 13 noiembrie. Toate ca toate, ne pregătim de un trigon regal pe semne de apă care ne va ajuta să ne înțelegem mai bine emoțiile.

Horoscop 10-16 noiembrie 2025 Berbec

Marte, guvernatorul tău, se va întâlni cu Mercur retrograd în casa a noua. Astrologul vă recomandă să acordați atenție suplimentară drumurilor sau călătoriilor, chestiunile administrative sau legale. Sunt posibile probleme legate de tehnologie sau comunicare. În rest, aveți parte de curaj, ambiție și obiective puternice.

Ultima retrogradare a lui Mercur din 2025. Previziuni pentru fiecare zodie

Horoscop 10-16 noiembrie 2025 Taur

S-ar putea să vă pese mai mult de alții decât de voi înșivă. Astrologul vă invitâ să nu vă băgați în luptele altora. Unii dintre voi vor avea certuri cu partenerul sau cu familia din cauza banilor. Negocierile vă vor pune probleme. Pentru cei singuri, astrele au vești mai bune. Pot avea parte de oportunități pe plan relațional dacă vor fi mai flexibili.

Horoscop 10-16 noiembrie 2025 Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, se va întâlni cu Marte în casa a șaptea, a relațiilor. Discuțiile cu partenerul vor fi inconfortabile, poate și pentru că nu mai puteți evita unele subiecte. Astrologul vă recomandă să evitați decizii radicale pe plan relațional pentru că s-ar putea să vă grăbiți. Jupiter retrogradează în casa banilor, vă veți da seama unde ați putea ajusta bugetul.

Horoscop 10-16 noiembrie 2025 Rac

Jupiter își va începe retrogradarea în semnul vostru. Ceea ce înseamnă că va trebui să depuneți eforturi suplimentare pentru ce vă doriți. Adică, oportunități vor fi, însă nu se vor simți la fel dacă nu faceți nimic pentru ele. Conjuncția Mercur retrograd-Marte din casa a șasea provoacă stres, agitație și destule încurcături, mai ales atunci când vine vorba de atmosfera de la locul de muncă sau treburile casnice.

Horoscop 10-16 noiembrie 2025 Leu

Conjuncția Mercur retrograd-Marte din casa a cincea poate fi responsabilă de dorința de a câștiga sau impresiona cu orice preț, forță de seducție și capacitatea de a specula. Sunteți mânați de a fi, întotdeauna, cu un pas înaintea celorlalți. Cu alte cuvinte, nu trebuie să vă lăsați păgubași deloc. Discuțiile cu copiii, indiferent de vârstele acestora, vor fi mai provocatoare.

Horoscop 10-16 noiembrie 2025 Fecioară

Mercur, guvernatorul vostru, și-a început retrogradarea și se va întâlni cu Marte în casa a patra. În primul rând, unii dintre voi se vor confrunta cu probleme în gospodărie. Alții se vor trezi implicați în unele probleme ale familiei, vechi ce-i drept. Însă, poate sunteți voi aceia care găsesc soluții. Dacă vreți să vă mutați sau să vindeți/cumpărați un imobil, acordați atenție suplimentară tuturor detaliilor.

Horoscop 10-16 noiembrie 2025 Balanță

Discursul vostru va fi, pe alocuri, mai tendențios. În special, la locul de muncă. Poate în discuțiile cu șefii sau colegii, nu mai aveți chef să vă abțineți și le aduceți reproșuri. În unele proiecte profesionale, oricât de mult v-ați strădui, tot vor apărea tot felul de încurcături sau blocaje. Astrele vor oferi numeroase oportunități celor care vor să învețe.

Horoscop 10-16 noiembrie 2025 Scorpion

Conjuncția Mercur retrograd-Marte din casa a doua va avea un impact serios pe plan financiar. Cu siguranță, unii dintre voi aveți planuri mari și vreți să faceți investiții serioase. Mai ales pe plan personal. Însă, astrele vă recomandă să fiți mai atenți la negocieri sau în chestiunile legale. Este o perioadă în care astrele vă susțin mai ales dacă alegeți să vedeți jumătatea plină a paharului.

Horoscop 10-16 noiembrie 2025 Săgetător

Sunteți protagoniștii săptămânii viitoare! Conjuncția Mercur retrograd-Marte se petrece în semnul vostru. Iar Jupiter, propriul guvernator, își începe retrogradarea. Urmează o perioadă potrivită pentru a găsi soluții la problemele vechi. Relația cu timpul va fi una mai complicată, nu va fi neapărat aliatul vostru. De asemenea, astrologul vă atrage atenția că nu este cazul să faceți promisiuni mărețe deocamdată. Nici partenerului și nici la serviciu.

Horoscop 10-16 noiembrie 2025 Capricorn

Jupiter își începe retrogradarea în casa a șaptea, a relațiilor. Este momentul să nu mai amânați deciziile pe acest plan. Fie că este vorba de a oficializa o relație, a finaliza una sau a mai da o șansă la cea actuală. Însă, nu este cazul să așteptați din cer o minune, ci este nevoie de muncă. De asemenea, și pe plan profesional, apar noi șanse. Nu vă fie teamă să cereți ajutor! Acesta poate veni câteodată și de la cine nu vă așteptați.

Horoscop 10-16 noiembrie 2025 Vărsător

Veți relua legătura cu unii prieteni sau cunoscuți. De cele mai multe ori, există și un interes. Fie din partea lor, fie a voastră. Astrele chiar vă recomandă să ieșiți, să socializați, să participați la diverse avenimente. Jupiter va retrograda în casa a șasea, deci vor apărea ajustări sau noi condiții la locul de muncă. Astrologul vă recomandă să evitați jocurile de putere cu colegii.

Horoscop 10-16 noiembrie 2025 Pești

Jupiter, guvernatorul vostru, va retrograda în casa a cincea. Pe plan amoros veți fi susținuți. De asemenea, și când trebuie să vă exprimați, să creați ceva sau să participați la o competiție. Și chiar dacă sunteți într-o etapă mai dificilă, astrele vă oferă putere să treceți mai ușor peste.