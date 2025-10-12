Horoscop săptămânal 13-19 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră

Din start, putem spune că săptămâna viitoare îi aparține lui Venus? De ce? Pentru că aceasta își va începe tranzitul în semnul Balanței, acolo unde se simte foarte bine. Spunem că se află în domiciliu. După care, Venus va face următoarele aspecte: opoziție cu Neptun din Berbec, trigon cu Pluto din Vărsător și încă unul cu Uranus din Gemeni.

De fiecare dată când avem de-a face cu tranzitul lui Venus în Balanță, pur și simplu iubim relațiile. Punem preț pe socializare, diplomație, echilibru, armonie și bineînțeles, pe frumusețe.

Soarele din Balanță va face un careu cu Jupiter din Rac. S-ar putea ca unii dintre noi să primească imboldul necesar pentru a fi mai întreprinzători.

Iată recomandările Danielei Simulescu pentru fiecare semn zodiacal!

Horoscop 13-19 octombrie 2025 Berbec

Îți vei da seama cât de important este spiritul de echipă. Atât pe plan personal, cât și la serviciu. Doar colaborând cu partenerul sau colegii, vei avea rezultatele dorite. Pentru unii dintre voi, săptămâna poate aduce multiple momente de criză, pe care le veți rezolva pe ultima sută de metri.

Horoscop 13-19 octombrie 2025 Taur

Venus, guvernatoarea ta, va trece în casa a șasea. Ceea ce înseamnă că vei depune eforturi considerabile pentru absolut orice. Dar că îți vei găsi satisfacția în muncă, în a fi util celor apropiați sau în a rezolva probleme complicate. Mercur se apropie de conjuncția cu Marte în casa a șaptea, este posibil ca discuțiile cu partenerul să fie mai aprinse.

Horoscop 13-19 octombrie 2025 Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, se apropie de o conjuncție cu Marte, planeta curajului și a furiei. Ceea ce înseamnă că te vei confrunta cu o nerăbdare uimitoare. Ce-i drept, trebuie să te și ocupi de unele probleme repede. Risc de cheltuieli nesăbuite.

Horoscop 2026. Succes financiar pentru trei zodii

Horoscop 13-19 octombrie 2025 Rac

Începe o perioadă foarte bună pentru a te ocupa de bunăstarea locuinței și a familiei. Și indiferent de evenimentele ce vor apărea, vei reuși să îi strângi pe cei dragi și să gestionați împreună totul. Nu vei avea timp de problemele altora, deci încearcă să fii mai selectiv sau fă tot posibilul să îți pese mai întâi de tine.

Horoscop 13-19 octombrie 2025 Leu

Soarele, guvernatorul tău, va face un careu cu Jupiter. Mintea ta va fi plină de idei, care mai de care mai îndrăznețe. Unele chiar riscante. Încearcă să nu te arunci până când nu vei discuta cu persoanele dragi. S-ar putea să aibă recomandările potrivite. Unii dintre voi vor avea probleme legate de gospodărie.

Horoscop 13-19 octombrie 2025 Fecioară

Urmează câteva aspecte astrologice care își vor pune amprenta pe domeniul profesional. Unii dintre voi vor fi preocupați de monetizare, de a-și eficientiza bugetul. Iar alții vor dori să se răsfețe prin intermediul unor cumpărături. De un lucru să țineți cont: nu vă lăsați influențați de nimeni!

Horoscop 13-19 octombrie 2025 Balanță

Venus își începe tranzitul în semnul tău. Vei deveni mai preocupat de înfățișare, de modul în care te prezinți, dar și de a avea relații armonioase. O săptămână bună pentru negocieri sau decizii pe plan financiar. Evitați scurtăturile, încercați să faceți totul corect.

Horoscop 13-19 octombrie 2025 Scorpion

Mercur se apropie de o conjuncție cu Marte în semnul tău. Deci și tu vei fi nerăbdător să iei decizii, să închei unele situații sau să accepți o etapă așa cum este ea. Unii dintre voi vor avea tebndința de a se sacrifica din punct de vedere relațional.

Horoscop 13-19 octombrie 2025 Săgetător

Prietenii te ridică, prietenii te coboară. De aceea, astrele îți recomandă să fii mai selectiv. Să nu încerci să ajuți pe nimeni în mod forțat. Și să nu faci promisiuni mărețe pentru câ nu te vei putea ține de toate. Familia și gospodăria vor necesita timpul tău.

Horoscop 13-19 octombrie 2025 Capricorn

Venus se mută în casa a zecea, a carierei. Deci urmează o perioadă cu provocări pe plan profesional. Unele care îți vor aduce recunoaștere. Și bineînțeles că partea personală va avea de suferit. Partenerul vrea să petreceți mai mult timp sau să rezolvați unele probleme împreună.

Horoscop 13-19 octombrie 2025 Vărsător

Mercur se apropie de Marte în casa a zecea. Veți fi destul de vocali la locul de muncă. În discuțiile cu șefii sau colegii. Acest aspect vă poate oferi o doză de curaj de care trebuie să profitați. Unii dintre voi se vor confrunta cu haos pe plan financiar.

Horoscop 13-19 octombrie 2025 Pești

Viața vi se va părea o luptă. Nimic nu va fi simplu! Iar stările voastre vor fi alternate. Când vă apucă optimismul suprem, când picați într-o tristețe serioasă. Până și cele mai simple activități vă vor epuiza fizic, mental și emoțional. Veți avea nevoie de un program simplu și odihnă.