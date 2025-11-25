€ 5.0890
Ce aduce Sezonul Săgetătorului pentru fiecare zodie până pe 21 decembrie
Data publicării: 20:06 25 Noi 2025

EXCLUSIV Ce aduce Sezonul Săgetătorului pentru fiecare zodie până pe 21 decembrie
Autor: Echipa Astrosens

silueta sagetator constelatie Sursă: Freepik AI/Sezonul Săgetătorului ne face mai optimiști și dornici de a călători
 

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre cum ne va influența tranzitul Soarelui din Săgetător.

Soarele s-a mutat în Săgetător pe 22 noiembrie, unde va rămâne până la Solstițiul de iarnă, de pe 21 decembrie. 

Atunci când vine vorba de sezonul Săgetătorului, putem fi siguri de ceva: nu ne vom plictisi deloc! Vom învăța să vedem viața ca pe o aventură. Și ne vom lupta pentru principiile și valorile noastre ca niciodată! Vom deveni lupii moraliști perfecți. Este sezonul potrivit pentru a ne întreba ce am făcut bine și ce am greșit pe parcursul acestui an. 

Sezonul Săgetătorului din 2025 va fi unul special pentru că va beneficia și de prezențele lui Mercur, Venus și Marte. 

Când Soarele intră într-o zodie înseamnă că începe zodia respectivă, întrucât poziția Soarelui arată zodia într-o astrogramă. Intrarea Soarelui într-un semn arată felul în care se schimbă energia, se schimbă lumina. Imaginează-ți că ai o casă cu 12 camere. Din lună în lună, Soarele luminează câte o cameră. Soarele este cea mai mare stea din sistemul nostru solar și simbolizează viața, energia, vitalitatea, egoul.

Berbec/Ascendent în Berbec

Soarele va tranzita casa a noua, acolo unde se află și Marte, propriul guvernator. Acest sezon le va prii în special celor care vor să călătorească, să organizeze evenimente sau să se expună unor noi forme de studiu. Până pe 21 decembrie, vei fi destul de ambițios și îți vei pune idealuri mărețe.

Taur/Ascendent în Taur

Taur/Ascendent în Taur

Soarele tranzitează casa a opta, acolo unde va fi și Venus, guvernatoarea ta. Vei traversa o perioad plină de îngrijorări pe plan financiar. Poate și pentru că bugetul familiei va fi destabilizat de schimbări de prețuri sau alte taxe. Dar, un lucru este sigur! Vei găsi sprijin în momentele de criză.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Soarele va tranzita casa a șaptea, cot la cot cu Marte și Venus. Ceea ce înseamnă că, până pe 21 decembrie, astrele îți oferă multe șanse pe plan relațional. Poate că este cazul să petreci mai mult timp cu partenerul, să vă implicați în activități cu obiective serioase. Iar cei singuri vor avea mai multe șanse.

Rac/Ascendent în Rac

Soarele se va afla în casa a șasea. Îți vei da de treabă! Nu vei dori deloc să te plictisești și vei crea numeroase sarcini și îndatoriri. La serviciu, nu vei avea, de asemenea, nicio clipă de respiro. Astrele îți recomandă să te îngrijești și de bunăstarea organismului.

Leu/Ascendent în Leu

Soarele tranzitează casa a cincea. Acolo este deja Marte și urmează să intre și Venus. Pregătește-te! Urmează una dintre cele mai bune perioade din 2025! Până pe 21 decembrie, vei avea numeroase motive să te bucuri de viață! Romantismul va fi la cote imense, unii dintre voi vor câștiga competiții, relația cu copiii se va îmbunătăți.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Cu Soarele în casa a patra, până pe 21 decembrie, vei fi interesat să aduci îmbunătățiri locuinței. Unii dintre voi chiar vor dori să se mute, să cumpere un imobil sau să vândă unul. De asemenea, veți fi mai preocupați de a petrece timp de calitate în preajma familiei.

Balanță/Ascendent în Balanță

Soarele va tranzita casa a treia, acolo unde va intra și Venus, guvernatoarea ta. Vei rezolva numeroase chestiuni administrative, vei fi mereu pe drumuri și vei comunica permanent cu oamenii dragi. Există, totuși, riscul de a petrece mai mult timp ca de obicei în mediul online. 

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Soarele se va afla în casa a doua, alături de Marte și Venus. Buzunarele tale vor avea de suferit până pe 21 decembrie. Vei petici bugetul des. Dar, cheltuielile vor fi pentru investiții, lucruri serioase. Și important este că vei avea de unde să primești dacă vei rămâne fără.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

În primul rând, la mulți ani! Până pe 21 decembrie, te vom sărbători! Sezonul tău din 2025 nu este unul simplu! Pe lângă Soarele care îți aduce energie și dorința de a iniția proiecte, vei avea parte de beneficiile lui Venus și curajul lui Marte. Astrele îți recomandă să te răsfeți. Poți începe chiar cu îmbunătățirea înfățișării sau a garderobei.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Soarele va tranzita casa a douăsprezecea. Adică, până la debutul sezonului tău de pe 21 decembrie, cel mai bine ar fi să faci un pas în spate. Să te preocupi de viața spirituală, de sănătate(fizică și mintală) și să elimini din viața ta ce nu îți mai trebuie. Stai departe de indiscreție și de oamenii ciudați!

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Soarele va tranzita casa a unsprezecea. Nu îți va plăcea să fii singur deloc! Vei fi foarte sociabil, te vei întâlni cu prietenii și vei participa la numeroase evenimente. În plus, popularitatea ta va fi în creștere. Până pe 21 decembrie, sigur îți vei face și planuri noi pentru viitorul apropiat.

Pești/Ascendent în Pești

Soarele tranzitează, alături de Marte și Venus, casa a zecea. Este momentul să strălucești! Să ieși în față, să primești aplauze și validare, mai ales la locul de muncă. Relațiile cu autoritățile sunt pe placul tău. Unii dintre voi vor lua decizii din punct de vedere profesional sau vor avea oportunități de a progresa.

sezonul sagetatorului
horoscop daniela simulescu
marte in sagetator
