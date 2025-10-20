Zodia avertizată de astre până la finalul lunii ianuarie 2026. ”Îți distruge toate limitele”/ VIDEO

Horoscop: Este vorba despre zodia Fecioară, avertizată nu doar pentru această săptămână, la care face referire emisiunea, ci până la finalul lui ianuarie 2026. În principal, astrologul Daniela Simulescu vă transmite să nu credeți în povești.

”Pentru voi, urmează două săptămâni foarte suculente. Mercur, guvernatorul vostru, face o sumedenie de aspecte: doar în această săptămână, se întâlnește cu Marte, face trigonul cu Jupiter și trigonul cu Saturn, toate din casa a treia, unde se află deja Marte și va intra, în curând și Soarele. Toate astea aduc instabilitate, agitație. Sunt multe pe lista voastră - oricum sunt multe dacă te-ai născut Fecioară sau cu marcaj de Fecioară. Viața ta nu e simplă, ci cu multe activități.

Horoscop: ”Oamenii pe care poate v-ați baza sau de la care poate aveați așteptări - nu mai sunt acolo pentru voi”

Dar Mercur se întoarce în casa a șaptea și oamenii pe care poate v-ați baza sau de la care poate aveați așteptări - nu mai sunt acolo pentru voi. Următoarea perioadă nu e bună pentru decizii radicale pe plan relațional, mai ales până la finalul lunii ianuarie 2026. Nu vă căsătoriți repede, nu divorțați repede, nu vă mutați repede. Mai gândiți-vă! Cu Neptun în casa a șaptea și cu atâta marcaj în casa a treia, ne vin idei precum: respectiva persoană ar fi un partener mai bun. Începeți să credeți în povești minunate, dar sunt doar atât: povești! Nu vă grăbiți cu deciziile” avertizează astrologul DCNews și Astrosens, Daniela Simulescu, subliniind că asta face Neptun: vine și-ți distruge toate limitele, toate granițele.

