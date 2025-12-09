Pe 10 decembrie, Neptun își oprește retrogradarea în semnul Peștilor, unde va mai rămâne până pe 26 ianuarie 2026. Tranzitul acesta a început în 2012.

Neptun reprezintă confuzia, ceața, haosul, inspirația, virtualul. Iar semnul Peștilor este legat de dizolvare, de spiritualitate și de intuiție.

Acest tranzit a schimbat lumea, la nivel macro, dar și pe noi ca indivizi.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Neptun își oprește retrogradarea în casa a zecea, a carierei, pe care a tot tranzitat-o din 2012 încoace. De atunci, sigur au fost multe momente ciudate pe plan profesional. Ai ajuns în domenii în care nu te-ai fi gândit niciodată. Te-au dezamăgit unii colegi sau șefi. Printre voi, au fost și cațiva nativi care au idealizat prea mult o funcție sau o profesie, iar acum se trezesc. Cert este că, în continuare, îți vei dori un loc de muncă și cu sens.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Neptun își oprește retrogradarea în casa relațiilor. Acolo, de unde din 2012, ți-a provocat numeroase decepții. Mai mici sau mai mari. Neptun mai rămâne aici, în mers direct, până pe 26 ianuarie 2026. Îți recapeți încrederea în dragoste, compatbilitate sau prinzi curajul de a ieși dintr-o relația disfuncțională. Vei vedea partenerul sau persoana pe care o dorești cu alți ochi, unii mai pragmatici, și nu te vei mai lăsa furat de o poveste. Și poate că este cazul să te gândești și la cât de mult te sacrifici pentru alții.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Neptun își oprește retrogradarea în casa a patra, acolo unde va mai sta până pe 26 ianuarie 2026. Și acolo unde a fost în vizită din 2012. Acest tranzit ți-a adus numeroase situații încurcate pe plan imobiliar sau în sânul familiei. Ei bine, acum se anunță vremuri mai bune. Fie că vrei să îți cumperi sau construiești o locuință. Fie că îți dorești o relația mai bună cu familia. Sau pur și simplu, ai tot așteptat momentul potrivit să îți pui noi baze, să îți creezi alte rădăcini.

Pești/Ascendent în Pești

Tu vei profita cel mai mult de oprirea retrogradării lui Neptun! Pentru că se pregătește să iasă din semnul tău pe 26 ianuarie. Dar să ne amintim că tranzitul acesta a început în 2012, iar cei mai mulți dintre voi de atunci și până acum ați trecut prin diverse momente de confuzie, ceață, vi s-au dizolvat planuri și bucăți din viață. Fie pe plan personal, fie profesional. Ei bine, de acum încolo, putem spune că veți căpăta claritate, vă veți regăsi busola interioară și încrederea în viitorul apropiat. Și veți mulțumi pentru lecția lui Neptun, aceea de a vă lăsați purtați de viață.