Saturn în Berbec, 2026-2028. Previziuni pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

Saturn și-a început tranzitul în primul semn al zodiacului. Ultima dată când ne-am întâlnit cu această configurație: între 1996-1999.

Saturn este planeta timpului, a limitelor, a testelor, a structurii, a disciplinei. Berbecul este arhetipul începutului, al luptătorului, al curajului și al furiei. Până pe 13 aprilie 2028, acest tranzit va schimba lumea. Ne va aduce o nouă ordine mondială. Pe urmă, la nivel individual ne va face mai conștienți de propria individualitate și de trecerea timpului.

Balanță/Ascendent în Balanță

Urmează doi ani foarte provocatori din punct de vedere personal. Saturn va tranzita casa a șaptea, a relațiilor, un domeniu care te interesează în mod special. La ce te poți aștepta? La un nivel crescut de blazare în viața de cuplu. Sau noi responsabilități din partea unuia dintre parteneri. Și bineînțeles, și celălalt trebuie să se adapteze. Relațiile care nu sunt construite pe o bază serioasă vor trece prin teste. Iar acelea care nu mai au rost, se vor termina. Cei singuri își vor da seama de diferența dintre atracție și compatibilitate. Și nu se vor mai grăbi să treacă la următorul pas doar de dragul de a avea o relație. Pot apărea chiar parteneriate cu diferență de vârstă.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Saturn va tranzita casa a șasea. În primul rând, va trebui să acorzi atenție stilului de viață și sănătății. Nu mai este timp pentru compromisuri, obiceiuri nepotrivite și pierderea energiei în activități inutile. Stresul se va intensifica și ai nevoie de un program cât mai simplu. Pe urmă, la locul de muncă, pot apărea blocaje, perioade aglomerate sau momente în care te vei simți neapreciat. Însă, lui Saturn îi place să te perpelească până când îți vei găsi propria disciplină din punct de vedere profesional.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Saturn va tranzita casa a cincea și te va face destul de pragmatic pe plan amoros sau financiar. Se vor intensifica responsabilitățile referitoare la copii, indiferent de vârsta lor. Îți vei da seama, însă nu în cel mai drăguț mod, că propria fericire depinde în primul rând de tine, și nu de alții. Încrederea în propria persoană și stima de sine se vor clădi cu efort și cu răbdare. Stai departe de speculații financiare. Până în 2028, ai nevoie de o atitudine serioasă față de cheltuielile pentru răsfăț.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Saturn, propriul guvernator, va tranzita casa a patra. În primul rând, vă va aduce nevoia de a vă crea noi rădăcini sau de a le respecta pe acelea de la naștere. Și s-ar putea să începeți cu planul imobiliar. Veți dori o casă nouă, să o renovați pe actuala, să vă mutați sau să vindeți locuințe sau terenuri. Cert este că, fără seriozitate și răbdare, nu veți avea rezultatele dorite. Unii dintre voi vor dori să își întemeieze o familie sau o nouă bază. Alții vor trebui să devină responsabili pentru unele rude.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Saturn, guvernatorul vostru, trece în casa a treia. Și vă va aduce, până în 2028, maturitate în ceea ce privește modul în care gândiți sau comunicați. Și s-ar putea să deveniți câteodată prea duri în discurs. Cu greu, veți menaja pe cineva! Frații, surorile sau rudele cele mai apropiate vor trece prin diverse momente provocatoare, iar voi veți fi alături de ei. Este încurajată învățarea unui domeniu pe care îl puteți practica în viitorul apropiat. Întârzieri sau amânări pentru cei care vor să călătorească sau chiar să se mute din țară.

Pești/Ascendent în Pești

Trebuie să știi că, din martie 2023 și până acum, Saturn ți-a tranzitat semnul Și că ți-a adus o maturizare impusă pe mai multă planuri. Și poate și senzația de stagnare. Acum scapi de acesta, îi mulțumești pentru lecții și te uiți în viitor mult mai serios, fără acea tendință de a idealiza viața. Saturn intră în casa a doua și îți va arăta că totul costă. Că trebuie să devii mai cumpătat din punct de vedere financiar. Până în 2028, pot apărea și dificultăți și limite pe plan financiar, dar veți învăța care vă este valoarea și să negociați mult mai bine.