Din punct de vedere astrologic, săptămâna viitoare are două tendințe principale. Date, de altfel, și de cele două evenimente majore: Luna Nouă din Capricorn și debutul tranzitului lui Venus prin Vărsător. Cumva, astrele vor să acceptăm viața așa cum este și să începem să căutăm noi moduri în care să ne îmbunătățim.

Pe 17 ianuarie, Venus își începe tranzitul în Vărsător, unde va rămâne până pe 10 februarie. Vom fi mult mai cerebrali în ceea ce privește zona amoroasă, vom dori mult spațiu și libertate în relații.

Luna Nouă din Capricorn, de pe 18 ianuarie, beneficiază și de o conjuncție Mercur-Marte același semn. Atât la nivel macro, cât și micro, vom asista la decizii serioase, unele care ni se vor părea pripite, dar timpul nu așteaptă pe nimeni.

Horoscop 12 - 18 ianuarie 2026 Berbec

Marte, guvernatorul tău, se află în continuare în casa a zecea, acolo unde se va petrece și Luna Nouă. Deci este clar că provocările vor veni din zona profesională. Unii vă veți atinge unele limite, iar alții veți dori abordarea unei noi atitudini la locul de muncă. Venus va intra în casa a unsprezecea, deci spre finalul săptămânii veți fi mai sociabili.

Horoscop 12 - 18 ianuarie 2026 Taur

În prima parte a săptămânii, aproape că nu vei avea nicio clipă de respiro. Apar numeroase chestiuni administrative, drumuri de făcut și discuții interminabile. Dar Venus, guvernatoarea ta, va intra în casa a zecea, ceea ce înseamnâ că vei începe să vezi roadele eforturilor tale, pe plan profesional sau că vei deveni mai popular.

Horoscop 12 - 18 ianuarie 2026 Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, face o opoziție cu Jupiter. Cuvântul cheie al săptămânii ar trebui să fie negocierea. Adică, să nu dai ceva până nu ți se oferă ceva. Mai ales în relația cu apropiații. Sau să îți prețuiești altfel timpul. La finalul săptămânii, Venus intră în casa a noua și te va ajuta să fii mai încrezător în forțele proprii.

Citește și Eclipsele din 2026, ecou puternic pentru patru zodii

Horoscop 12 - 18 ianuarie 2026 Rac

Este o perioadă prielnică pentru întâlniri cu oamenii cei mai dragi. Și relația cu partenerul va fi mult mai dinamică. În plus, vei învăța repede care îți sunt limitele și vei cer să fie respectate. Nu uita că Jupiter îți tranzitează semnul, deci ai parte de încredere în forțele proprii, pe care o poți folosi în mod conștient.

Horoscop 12 - 18 ianuarie 2026 Leu

Prima parte a săptămânii va fi dedicată muncii. De altfel, vei fi destul de harnic și exigent cu persoanele din jurul tău care nu își fac treaba bine. Și vei avea de rezolvat și tot soiul de comisioane și chestiuni birocratice. Deci ai nevoie de o eficientizare constantă a programului. Venus va intra în casa a șaptea și te va ajuta să îți îmbunătățești relațiile personale.

Horoscop 12 - 18 ianuarie 2026 Fecioară

Mercur, guvernatorul tău, va face o opoziție cu Jupiter. Unele persoane apropiate îți vor oferi încrederea de care ai nevoie să rezolvi anumite probleme sau să începi proiecte îndrăznețe. De aceea, este important să te deschizi față de acestea și să accepți că tot timpul e loc de mai bine. De asemenea, vei fi destul de competitiv, seducător, romantic și creativ.

Horoscop 12 - 18 ianuarie 2026 Balanță

O perioadă potrivită pentru cei care vor să se mute, să își cumpere o locuință sau un teren, să renoveze sau îmbunătăți locuința actuală. Familia va avea un cuvânt de spus în acest sens, deci vor urma discuții interminabile cu rudele. Venus, propria guvernatoare, se mută în casa a cincea. Deci, la finalul săptămânii, vei deveni mai dornic de distracție sau de organizarea unor evenimente.

Horoscop 12 - 18 ianuarie 2026 Scorpion

Mintea îți va fi suprasolicitată. Și cu siguranță, tehnologia va fi omniprezentă în viața ta. Unii dintre voi vor fi mai tot timpul pe drumuri sau cu telefonul la ureche. În scopuri profesionale sau chiar pentru treburile gospodărești. Oamenii apropiați vor fi prea stresanți. La finalul săptămânii, vei putea petrce timp de calitate cu familia sau partenerul.

Horoscop 12 - 18 ianuarie 2026 Săgetător

Prea multă agitație din punct de vedere financiar! Ți se dau peste cap unele planuri și simți deseori că nu mai ieși la liman. Încearcă să ceri ajutorul partenerului sau altor oameni apropiați. Și să înveți să negociezi, să ceri șanse și să vezi orice criză ca pe o mare oportunitate. La finalul săptămânii, vei alege tu cum să îți petreci timpul.

Horoscop 12 - 18 ianuarie 2026 Capricorn

Luna Nouă din semnul tău poate aduce unele evenimente, schimbări, discuții. Care, pe moment, par nesemnificative sau uzuale, dar se vor demonstra a fi foarte importante. Și dacă vrei să folosești acest eveniment, o poți face prin îmbunătățirea garderobei sau prin a te înnoi. Venus intră în casa a doua, a banilor, și este cazul să te răsfeți.

Horoscop 12 - 18 ianuarie 2026 Vărsător

Prima parte a săptămânii nu este neapărat pe placul tău. În continuare, nivelul de energie este scăzut. Te năpădesc multiple îngrijorări, devii mai prăpăstios. Mai ales din punct de vedere profesional. Însă, la finalul săptămânii, Venus începe să te viziteze și se asigură că îți recapeți puterea de convingere și iubirea de sine.

Horoscop 12 - 18 ianuarie 2026 Pești

O parte din tine vrea să stea doar în casă. Dar cealaltă se demonstrează a fi destul de sociabilă și dornică de evenimente distractive. Le vei împăca pe ambele. Și te vei asigura că, în jurul tău, sunt oameni optimiști, ambițioși, creativi. Astfel, îți păstrezi și tu încrederea, pofta de viață și capacitatea de a nu dispera la greu.