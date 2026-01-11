€ 5.0887
Horoscop 11 ianuarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data actualizării: 08:52 11 Ian 2026 | Data publicării: 08:42 11 Ian 2026

EXCLUSIV Horoscop 11 ianuarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

cerc zodiacal Sursă: Freepik/cerc zodiac

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

 

Luna își va schimba semnul astăzi. Va trece din Balanță în Scorpion, de unde va face și un careu cu Pluto. Începem ziua cu nevoia de a păstra echilibrul sau armonia și o vom continua cu tendința de a fi mai bănuitori și retrași. 

Horoscop 11 ianuarie 2026 Berbec

S-ar putea să fii prea dur cu tine, chiar și când este vorba de chestiunile simple sau inutile. Astrele îți recomandă să fii tolerant.

Citește și Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Horoscop 11 ianuarie 2026 Taur

Ții foarte mult la unele păreri de-ale tale, iar apropiații vor încerca să te convingă că nu ai dreptate. Și că mai sunt și alte variante.

Horoscop 11 ianuarie 2026 Gemeni

Stai departe de oamenii care te învață ce trebuie să faci din punct de vedere financiar! Cel puțin astăzi ai nevoie să iei deciziile singur.

Horoscop 11 ianuarie 2026 Rac

Te agiți prea mult pentru a le face pe plac celorlalți. Și nu că nu apreciază, însă se vor simți copleșiți sau stresați de atitudinea ta.

Horoscop 11 ianuarie 2026 Leu

Pierzi multe resurse pentru activitățile minore. Iar când va trebui să rezolvi probleme serioase, nu vei mai avea timp și energie.

Horoscop 11 ianuarie 2026 Fecioară

Poate fi una dintre acele zile în care asculți și părerile celorlalți, dar tot ca tine faci. Poate și pentru că vrei un plus de libertate.

Horoscop 11 ianuarie 2026 Balanță

Vei avea un plus de naivitate în chestiunile familiale. Încearcă să nu crezi că oamenii sunt perfecți, nici tu nu te poți descrie astfel.

Horoscop 11 ianuarie 2026 Scorpion

Ai prea multe așteptări de la propria persoană. Și oricum, îți faci numeroase planuri, însă când vei trece la fapte îți vei da seama că te-ai cam grăbit.

Horoscop 11 ianuarie 2026 Săgetător

Nu este ziua cea mai potrivită pentru a te baza pe ajutorul sau resursele celorlalți. Ci doar pe tine. Și vei fi chiar încântat de propriile rezultate.

Horoscop 11 ianuarie 2026 Capricorn

Vrei să fii luat în serios și bineînțeles că vei reacționa imediat cum persoanele dragi nu vor să țină cont de ale tale păreri.

Horoscop 11 ianuarie 2026 Vărsător

Nu prea știi ce vrei astăzi! Astrele îți recomandă să ai un program cât mai simplu și să nu încerci să ajuți pe alții dacă nu ți-au cerut-o.

Horoscop 11 ianuarie 2026 Pești

Vei fi destul de sociabil și dornic de a schimba idei. Și cumva, vei învăța numeroase lucruri importante și îți vei schimba unele perspective.

x close