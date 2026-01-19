Pe 20 ianuarie, Soarele își începe tranzitul în semnul Vărsătorului, unde va rămâne până pe 18 februarie. Trecem de la energia prea serioasă și pragmatică a Capricornului la cea detașată, liberă și rebelă a zodiei guvernate atât de Uranus, cât și de Saturn.

Sezonul Vărsătorului din 2026 va fi unul mai special. Pentru că, în același semn, se va forma un stellium. Adică o configurație rară astrologică. Soare, Mercur, Venus, Marte și Pluto, toate în Vărsător. La nivel macro, până pe 18 februarie, urmează acțiuni și decizii șocante. Iar, la nivel micro, vom dori să ieșim din tipare.

Când Soarele tranzitează o zodie înseamnă că vom resimți cu toții energia zodiei respectivă, întrucât poziția Soarelui arată zodia într-o astrogramă. Intrarea Soarelui într-un semn arată felul în care se schimbă energia, se schimbă lumina. Imaginează-ți că ai o casă cu 12 camere. Din lună în lună, Soarele luminează câte o cameră. Soarele este cea mai mare stea din sistemul nostru solar și simbolizează viață, energie, vitalitate.

Berbec/Ascendent în Berbec

Soarele va tranzita casa a unsprezecea, acolo unde va intra și Marte (propriul guvernator) după 23 ianuarie. Îți vei dedica energia și resursele unor cauze colective. Vei deveni mai sociabil și dornic să cunoști oameni noi. De asemenea, te (re)vezi cu prietenii dragi. Și este perioada cea mai potrivită pentru planuri mărețe! Să nu uităm că Neptun și Saturn vor intra în semnul tău!

Taur/Ascendent în Taur

Soarele va tranzita casa a zecea, alături de Venus, guvernatoarea ta. Este momentul să strălucești pe plan profesional. Vei avea dese ocazii să ieși în față, să te faci remarcat sau să fii mai competitiv. Poți folosi această perioadă dacă îți dorești un alt loc de muncă, o reconversie sau o relație mai bună cu șefii.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Soarele trece în casa a noua, acolo unde intră și Mercur, guvernatorul tău. Și putem spune că îți vei reveni după o perioadă destul de stresantă și copleșitoare. Unii dintre voi vor avea un dor de ducă fantastic! Sau dorința de a se ocupa de studii sau educație. Veți rezolva chestiunile administrative și legale mai repede. Până pe 18 februarie, îți vei contrui o nouă filosofie de viață.

Rac/Ascendent în Rac

Soarele va tranzita casa a opta. Până pe 18 februarie, vor fi multiple discuții sau acțiuni legate de împrumuturi/datorii, bugetul familiei, impozite, taxe, bani din moșteniri sau diverse negocieri. Nivelul tău de energie va fi destul de scăzut și va trebui să înveți să te protejezi. Dar un lucru să nu uiți! Orice criză poate deveni cea mai mare oportunitate!

Leu/Ascendent în Leu

Oooo, ce perioadă urmează pentru tine! Soarele trece în casa a șaptea, acolo unde vor fi Venus, Pluto, Mercur și Marte. Deci este clar că mai toate relațiile tale vor deveni mai dinamice. În special cele amoroase. Ai șansa să te (re)îndrăgostești, să stabilești cu persoana iubită noi obiective care să vă scoată din blazare, să iei deciziile importante (cum ar fi oficializarea unei relații sau o despărțire) fără frică. Cei singuri vor fi foarte avantajați până pe 18 februarie.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Soarele va tranzita, alături de Mercur (propriul guvernator), casa a șasea. În următoarea perioadă vei dedica timp și energie îmbunătățirii stilului de viață. Aceasta este prioritatea! Adică da, la serviciu vor fi multiple proiecte. Acasă, treburi gospodărești cât cuprinde. Probleme administrative la fel. Însă, dacă nu ești odihnit, relaxat sau sănătos, nu le vei putea duce pe toate așa cum îți place ție, fără greșeli.

Balanță/Ascendent în Balanță

Soarele va tranzita casa a cincea! Motiv de bucurie! Și dacă mai punem la socoteală că aceeași casă va beneficia de Venus (propria guvernatoare), Mercur, Marte și Pluto, nu putem decât să îți zicem că, până pe 18 februarie, îți vei face unele amintiri superbe! Unii dintre voi vor deveni foarte romantici și pasionali. Alții creativi, competitivi și neînfricați. Relația cu copiii se poate îmbunătăți.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Soarele va tranzita casa a patra. Până pe 18 februarie, veți fi foarte sprijiniți în chestiunile imobiliare sau în cele referitoare la ideea de familie. Vă puteți muta, puteți schimba mobila sau accesoriile decorative, puteți găsi specialiștii cei mai buni pentru gospodărie. Discuțiile cu familia vor fi mai stresante, însă în urma acestora veți învăța numeroase lucruri importante despre propria persoană.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Soarele va tranzita casa a treia. Ceea ce înseamnă că atenția se va muta pe schimbul de idei. Deci vei fi destul de comunicativ, ba chiar vei avea talent oratoric. Din când în când, vor fi și unele replici mai tendențioase. Mai ales când ai interlocutori care nu îți oferă atenție. Dorul de ducă va fi la cote uimitoare! O perioadă prielnică pentru cei care au examene sau cursuri de urmat. Relația cu frații și surorile se intensifică.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Soarele iese din semnul tău și își începe tranzitul în casa a doua, acolo unde își fac prezența Venus, Pluto, Mercur și Marte. Până pe 18 februarie, vei acorda atenție sporită bugetului personal. Pentru că, deși vei avea beneficii pe plan financiar sau idei de monetizare, cheltuielile se vor înmulți. Și cu greu vei găsi un echilibru. Cert este că vei fi nevoit să renunți la unele investiții. Evită împrumuturile!

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Începe sezonul tău! În primul rând, îți urăm La mulți ani! Aniversarea ta din 2026 va fi una specială! În afara Soarelui, care îți oferă iar chef de viață și energie, vei beneficia și de energiile oferite de Mercur, Venus, Marte și Pluto. Carismă, acuitate mentală, curaj și forță de seducție, profunzime. Astrele îți recomandă să acorzi atenție investigațiilor medicale și să îți îmbunătățești înfățișarea sau garderoba.

Pești/Ascendent în Pești

Soarele va tranzita casa a douăsprezecea. Urmează o perioadă în care te vei exila, vei fi mai retras și dornic de a rămâne observator. Am putea spune că vei avea parte de o tranziție. Să nu uităm că vei scăpa de Neptun și Saturn. Închizi capitole și te odihnești, îți umpli bateriile înainte de a debuta o altă etapă. Profesional sau personal.