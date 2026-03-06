Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 7: Apărarea iraniană ar fi fost distrusă, Iranul spune că are sprijinul Rusiei și Chinei

Update 10

Iranul închide universităţile pe termen nedefinit din cauza războiului

Universităţile de pe tot teritoriul Iranului au fost închise până la noi ordine din cauza războiului, a relatat vineri presa iraniană, potrivit DPA.

Toate activităţile academice au fost suspendate, a anunţat portalul online de orientare reformistă Eslahat News, citând Ministerul pentru Ştiinţă.

Potrivit articolului, au fost suspendate atât cursurile cu prezenţă fizică, cât şi cele online.

Update 9

Livratori printre explozii: Curierii din Golf continuă să lucreze în plin conflict cu Iranul

Ignorând urletele sirenelor şi ale exploziilor, livratorii din statele Golfului Persic continuă să facă livrări către locuitorii care nu-şi părăsesc domiciliile de teama atacurilor iraniene, informează joi AFP.

Aeroporturi, ambasade, zone rezidenţiale şi instalaţii militare din întreaga regiune au fost vizat de atacuri iraniene cu rachete şi drone odată cu izbucnirea conflictului dintre Republica Islamica Iran, Israel şi Statele Unite.

Deplasarea în traficul intens din metropolele din Golf nu a fost niciodată foarte sigură, însă acum livratorii se confruntă cu un nou pericol venit din cer - resturi prăbuşite pe sol de la dronele interceptate.

Mii de curieri continuă să livreze în ciuda pericolelor

Mii de curieri pe scutere continuă să livreze însă alimente şi produse de uz casnic pentru a satisface solicitările continue ale clienţilor efectuate prin aplicaţiile favorite.

Agyemang Ata, un livrator de 27 de ani, a fost cuprins de panică după ce a auzit primele explozii sâmbătă, în timp ce aştepta o comandă într-un mare centru comercial din Dubai.

Am ieşit în fugă din centrul comercial după ce am primit o alertă pe telefon şi am auzit trei explozii, a povestit el.

M-au sunat mama, sora şi familia mea, dar le-am spus că sunt bine şi că nu trebuie să-şi facă griji pentru mine, a mărturisit tânărul pentru AFP, subliniind că este foarte hotărât să rămână aici şi să continue să muncească.

Pentru mine, Dubai este un loc sigur, insistă el.

Pentru majoritatea locuitorilor, livratori precum Ata făceau parte până acum dintr-o armată anonimă care îi ajutau să evite grijile vieţii cotidiene şi drumurile prea aglomeraterate.

Acum însă, oamenii le apreciază rolul esenţial, considerându-i, pe reţelele de socializare, nişte eroi care îşi riscă viaţa pentru a asigura buna funcţionare a Golfului.

Frica zilnică a curierilor din regiune

În Kuwait, şoferul Walid Rabie povesteşte că îi este teamă în permanenţă: Ne transportăm vieţile în acelaşi timp cu comenzile, a rezumat el.

De la începutul atacurilor iraniene, cel puţin şapte civili au fost ucişi în ţările din Golful Persic, cei mai mulţi dintre ei, muncitori străini.

Mi-e frică

Emiratele Arabe Unite au anunţat că au interceptat peste 900 de drone şi circa 200 de rachete care le-au vizat teritoriul.

Mi-e frică, n-o să mint, spune Franklin, un livrator din Dubai, care regretă cel mai mult scăderea numărului comenzilor.

Înainte, aveam între 10 şi 15 comenzi pe zi, a precizat livratorul, care acum abia mai primeşte opt comenzi.

Viaţa şoferilor contrastează foarte mult cu viaţa afişată pe reţelele de socializare a numeroşilor influenceri din regiune, care au continuat să se distreze, sau cu cea a expaţilor bogaţi din oraş, dintre care unii au cheltuit sume exorbitante pentru a se repatria la bordul unor curse charter din ţările vecine.

Ies la muncă aproape în fiecare zi, urmăresc ştirile şi sper că această criză se va încheia, a mărturisit la rândul lui Ajit Arun, un livrator străin de 32 de ani care munceşte în Bahrain.

Luăm măsuri de precauţie atunci când suntem în trafic, în special când răsună sirenele, a precizat el.

În ţările din Golf, guvernele le-au cerut rezidenţilor să se abţină de la a publica informaţii eronate despre război, sfătuindu-i să recurgă la surse oficiale pentru a se informa.

Unii oficiali au încercat să ofere o imagine a normalităţii. Preşedintele Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, s-a plimbat, însoţit de o escortă impozantă, printr-un centru comercial din Dubai, oprindu-se din când în când ca să facă selfie-uri.

Pe străzile oraşului însă, realitatea războiului îşi pune amprenta asupra stării de spirit, determinându-i pe unii dintre livratori să se întrebe dacă mai are rost să rămână în Golf.

Dacă situaţia va continua aşa, nu-mi pot risca viaţa, a declarat Franklin. Ar fi mai bine să mă întorc în ţara mea.

Update 8

Noapte de coșmar în Teheran: Explozii repetate și clădiri zguduite de lovituri



Locuitorii din Teheran descriu o noapte cu "explozii constante" și clădiri care se zguduiau, în timp ce loviturile au vizat capitala. Unii spun că s-au trezit în jurul orei 5 dimineața din cauza exploziilor și că abia au putut dormi, potrivit relatărilor unor persoane contactate, în ciuda întreruperii internetului din Iran, potrivit BBC.



Update 7

Iranul afirmă că Rusia și China îl sprijină în conflictul cu SUA și Israel

Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a declarat vineri într-un interviu pentru postul de televiziune american NBC că Rusia şi China "sprijină politic şi în alte moduri" Republica islamică, fără să precizeze în ce fel anume. Cooperarea militară între Moscova şi Teheran "nu a fost niciodată un secret", a spus el, potrivit EFE.

Araghchi evită detalii despre ajutorul militar primit

Când a fost întrebat dacă Teheranul a primit ajutor militar din partea Moscovei şi a Beijingului de la începutul atacurilor americane şi israeliene acum aproape o săptămână, Araghchi a spus doar că acesta "a fost întotdeauna furnizat", dar a refuzat să ofere orice fel de detalii despre cooperarea cu alte ţări "în plin război".

Jurnalistul american a insistat, întrebându-l pe şeful diplomaţiei iraniene dacă a existat vreo asistenţă militară din partea Rusiei de la începutul atacurilor americane şi israeliene. "Ştiţi, am lucrat împreună în trecut şi acest lucru a continuat şi va continua, cred", a răspuns Araghchi, citat de portalul pro-Kremlin Lenta.ru.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi că Rusia nu este parte a conflictului din Orientul Mijlociu. Războiul din Iran nu este războiul Rusiei, iar Moscova trebuie să-şi urmărească interesele proprii "oricât de cinic ar părea aceasta", a afirmat Peskov.

Diplomaţia rusă a cerut anterior încetarea războiului din Iran şi a purtat discuţii cu majoritatea puterilor din Golful Persic, în timp ce Ministerul rus de Externe le-a criticat pentru că nu au condamnat de la început atacurile SUA şi ale Israelului asupra Republicii islamice.

La rândul său, guvernul chinez şi-a reiterat îngrijorarea cu privire la deteriorarea situaţiei şi a îndemnat părţile să evite o escaladare suplimentară, anunţând în acelaşi timp trimiterea unui emisar special în zonă pentru a media conflictul.

China îndeamnă la evitarea escaladării

China "se opune ferm oricărei acţiuni care încalcă suveranitatea, securitatea şi integritatea teritorială a altor ţări", a declarat anterior purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, subliniind că Beijingul cere părţilor implicate "să evite agravarea tensiunilor şi a conflictului".

China, principalul partener comercial al Teheranului şi cel mai mare cumpărător de petrol iranian, a condamnat moartea ayatollahului Ali Khamenei şi încălcarea suveranităţii Iranului, notează EFE.

Update 6

Trump susține că Iranul a pierdut mare parte din capacitățile sale militare aeriene

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că sistemele de apărare antiaeriană şi capacităţile balistice ale Iranului au fost distruse complet sau în mare parte, potrivit DPA.

"Nu mai au forță aeriană", afirmă liderul american

"Armele lor antiaeriene au dispărut. Deci nu mai au apărare antiaeriană. Nu au forţă aeriană. Toate avioanele lor au dispărut", a afirmat Trump.

Preşedintele SUA a spus că 60% din rachetele iraniene şi 64% din platformele de lansare a acestora au fost distruse.

"De îndată ce lansează o rachetă, lansatorul este lovit în patru minute", a adăugat el.

DPA nu a putut să verifice în mod independent aceste informaţii. În afară de programul nuclear şi forţele navale ale Iranului, Washingtonul desemnase anterior programul de rachete al Republicii islamice drept un obiectiv-cheie al ofensivei declanşate împreună cu Israelul acum aproape o săptămână.

Atacurile iraniene ar fi scăzut semnificativ

Amiralul Brad Cooper, şeful Comandamentului Central al forţelor armate americane (CENTCOM), care supervizează operaţiunile militare în Orientul Mijlociu, a declarat într-o conferinţă de presă paralelă că Iranul lansează acum mult mai puţine rachete.

"Dacă mă uit la ultimele 24 de ore ale operaţiunii, în comparaţie cu ceea ce a fost la început, atacurile cu rachete balistice au scăzut cu 90% faţă de prima zi", a afirmat amiralul Cooper, estimând că atacurile cu drone s-au diminuat cu 83% în raport cu primele zile ale ofensivei.

Update 5

Soţia preşedintele irakian Abdul Latif Rashid, Shanaz Ibrahim Ahmed, o kurdă, şi-a declarat public opoziţia faţă de o potenţială ofensivă a luptătorilor kurzi în Iran, transmite vineri dpa.

Mesaj ferm pe reţelele sociale: "Lăsaţi-i pe kurzi în pace"

'Lăsaţi-i pe kurzi în pace. Nu suntem mercenari', a scris Shanaz Ibrahim Ahmed pe platforma X.

'Prea adesea, de kurzi li se aduce aminte doar atunci când este nevoie de forţa sau de sacrificiul lor', a notat ea. 'Este foarte dificil, chiar imposibil, pentru kurzi să accepte să fie trataţi ca pioni de către superputerile lumii', a adăugat ea.

Remarcile Primei Doamne irakiene intervin în contextul informaţiilor potrivit cărora preşedintele american Donald Trump explorează recrutarea kurzilor irakieni pentru a întreprinde o ofensivă terestră în Iran. Potrivit cotidianului Washington Post, Trump a avut discuţii telefonice cu câţiva lideri kurzi şi le-a oferit sprijin masiv din partea aviaţiei de luptă americane.

Nu este clar deocamdată dacă o ofensivă terestră kurdă în Iran este iminentă.

Istoria neîncrederii: Kurzii abandonaţi după conflicte

Prima Doamnă irakiană a aminitit cum, după războiul din Golf din 1990-1991, preşedintele de atunci al SUA, George H.W. Bush, le-a cerut kurzilor să se ridice împotriva lui Saddam Hussein în Irak, 'doar pentru a fi abandonaţi mai târziu atunci când priorităţile s-au schimbat', a scris ea. Zeci de mii de kurzi au fost ucişi în timpul acelor revolte.

Shanaz Ibrahim Ahmed a menţionat, de asemenea, forţele kurde din nord-estul Siriei, care au luptat mult timp alături de SUA împotriva combatanţilor Statului Islamic, însă în cele din urmă au pierdut sprijinul Washingtonului.

Update 4

Hezbollah cere locuitorilor din nordul Israelului să părăsească zonele de graniţă

Gruparea libaneză Hezbollah, susţinută de Iran, le-a cerut locuitorilor din nordul Israelului să părăsească zonele de graniţă, mişcarea şiită avertizând că atacurile lansate de armata israeliană în Liban nu vor rămâne fără răspuns, relatează vineri dpa.

Hezbollah a cerut populaţiei să evacueze toate aşezările israeliene aflate pe o distanţă de cinci kilometri de graniţă, în primul avertisment de acest gen al grupării libaneze de la ultima escaladare a violenţelor.

Noi explozii în capitala libaneză după atacurile lansate de armata israeliană

Armata israeliană a cerut anterior locuitorilor din mai multe suburbii dens populate ale capitalei libaneze Beirut să părăsească zona. Cartierele afectate sunt considerate bastioane ale Hezbollah.

Joi seara, armata israeliană a început atacurile în zonă, iar locuitorii au raportat explozii.

Luptătorii Hezbollah au început să lanseze rachete în direcţia Israelului luni dimineaţă, ca răspuns la uciderea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, în urma unei operaţiuni militare comune americano-israeliene împotriva Teheranului.

De atunci, armata israeliană a lansat atacuri masive asupra mai multor ţinte în mai multe zone ale Libanului.

Update 3

Iranul avertizează că este pregătit pentru un război îndelungat și anunță folosirea unor arme strategice noi

Gardienii Revoluţiei din Iran au avertizat vineri că ţara este pregătită pentru un război îndelungat şi a asigurat că vor folosi arme strategice noi în viitoarele operaţiuni, transmite EFE.

Teheranul spune că a folosit doar o parte din arsenal

Purtătorul de cuvânt al Gardienilor Revoluţiei, generalul de brigadă Ali Mohammad Naeini, a afirmat că ofensivele lansate până acum au folosit doar "o fracţiune" din capacităţile militare ale Iranului, conform unui comunicat preluat de televiziunea locală Press TV.

"Iranul este pregătit pentru un război lung pentru a pedepsi agresorul", a declarat Naeini, care a asigurat că Teheranul va desfăşura în următoarele faze ale conflictului o nouă generaţie de armament strategic, care nu a fost încă folosit pe scară largă pe câmpul de luptă, fără a oferi însă mai multe detalii.

Purtătorul de cuvânt al Gardienilor Revoluţiei a adăugat că "noi iniţiative şi arme sunt pe drum" şi a avertizat că adversarii Iranului se pot aştepta la "lovituri dureroase în fiecare val operaţional viitor".

Noi atacuri cu rachete asupra Israelului

Aceste declaraţii coincid cu noi atacuri cu rachete împotriva Israelului, inclusiv lansarea de rachete balistice Khayber asupra Tel Avivului, potrivit relatărilor din mass-media iraniene.

În paralel, sistemele de apărare aeriană ale Arabiei Saudite, Qatarului şi Kuweitului au interceptat vineri mai multe rachete şi drone care le-au traversat spaţiul aerian.

Ofensiva iniţială americano-israeliană împotriva Iranului a cauzat cel puţin 1.230 de morţi, conform agenţiei publice Fundaţia martirilor şi afacerile veteranilor, în timp ce bombardamentele iraniene împotriva Israelului au provocat cel puţin zece decese.

Update 2

Trump respinge ideea trimiterii de trupe terestre în Iran: "Ar fi o pierdere de timp"

Trimiterea de trupe terestre în Iran ar fi o "pierdere de timp", a declarat preşedintele american Donald Trump pentru NBC News joi seară, considerând o astfel de opţiune inutilă, relatează AFP.

"Este o pierdere de timp. Au pierdut totul. Şi-au pierdut marina. Au pierdut tot ce puteau pierde", a afirmat el pentru postul american de televiziune.

Rugat să comenteze o declaraţie a ministrului iranian de externe Abbas Araghchi, care a spus că o operaţiune terestră americană ar fi un "dezastru", Trump a respins-o ca fiind "discuţii inutile".

Araghchi declarase joi la NBC că oficialii iranieni sunt "pregătiţi pentru orice eventualitate, chiar şi pentru o debarcare".

"Îi aşteptăm (pe inamici - n.r.). Suntem siguri că îi putem înfrunta şi că ar fi un dezastru pentru ei", a adăugat el.

Update 1

Trei militari australieni la bordul submarinului american care a scufundat o navă iraniană

Trei militari australieni se aflau la bordul submarinului american care a scufundat o navă de război iraniană în apele internaţionale din largul statului insular Sri Lanka, a afirmat vineri prim-ministrul australian Anthony Albanese, citat de AFP.

"Pot confirma că trei militari australieni se aflau la bordul acelei nave", a declarat Albanese pentru canalul australian Sky News.

Aceşti australieni se aflau la bord în baza unui acord de instruire încheiat în cadrul AUKUS: "Este vorba despre acorduri de lungă durată cu ţări terţe, aflate în vigoare de mult timp", a precizat el.

AUKUS, alianța militară împotriva influenței Chinei

AUKUS este un pact de apărare semnat de Washington în 2021 cu Regatul Unit şi Australia, cu scopul de a limita influenţa Chinei în Pacific.

"Pot confirma, de asemenea, că niciun militar australian nu a participat la nicio acţiune ofensivă împotriva Iranului", a adăugat premierul.

Zeci de soldaţi australieni au fost repartizaţi pe submarine de atac americane cu baza la Pearl Harbor în cadrul programului de instruire AUKUS, a informat canalul naţional australian ABC.

Acest acord prevede că Australia va achiziţiona cel puţin trei submarine nucleare americane din clasa Virginia începând cu 2032.

Washingtonul a anunţat miercuri că a torpilat nava care, potrivit secretarului american al apărării, Pete Hegseth, "credea că este în siguranţă în apele internaţionale".

Torpilarea navei a făcut cel puţin 84 de morţi, potrivit unui spital din Sri Lanka.

Şeful Statului Major interarme, generalul Dan Caine, a subliniat că aceasta este "prima dată din 1945" când un submarin de atac american a scufundat o "navă de război inamică".

Denunţând "o atrocitate", ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a afirmat joi că Statele Unite vor "regreta amarnic" acest act, în timp ce războiul declanşat de un atac comun americano-israelian împotriva Iranului se extinde de sâmbătă în Orientul Mijlociu şi nu numai.

Știrea inițială

Explozii la Tel Aviv după o nouă salvă de rachete iraniene

Mai multe serii de explozii au fost auzite în două faze la scurt timp după ora 21:00 GMT la Tel Aviv, unde sirenele de avertizare au fost activate pentru a îndemna locuitorii să se adăpostească după ce armata israeliană a detectat noi lansări de rachete iraniene, transmite AFP.

Deflagrațiile s-au auzit până la Ierusalim

Exploziile au fost auzite până la Ierusalim de alţi jurnalişti ai agenţiei France Presse.

Unele proiectile au provocat pagube în centrul Israelului, fără să se înregistreze victime, potrivit serviciilor de urgenţă şi poliţiei israeliene.

La Teheran, mai multe media iraniene, inclusiv postul naţional de radio-televiziune IRIB, anunţaseră anterior lansarea unei "noi salve de rachete" în direcţia Israelului.

Într-un comunicat publicat de IRIB, Gardienii Revoluţiei au declarat că au lansat o operaţiune comună cu drone şi rachete asupra "unor ţinte din inima oraşului Tel Aviv".