COMPAS: Studenții de la Universitatea Titu Maiorescu, experiență practică în studioul DCNews

Astăzi, în studioul și redacția DCNews, i-am primit cu drag pe studenții de la Universitatea Titu Maiorescu, într-o experiență practică de jurnalism alături de Valentin Vilcu, Bogdan Bolojan și Adrian Ionita.
Pe parcursul vizitei, studenții au avut ocazia să vadă cum arată munca din culisele unei redacții și să exerseze abilități esențiale pentru meseria de jurnalist.
Fiecare student a realizat un discurs și a încercat să îi adreseze întrebări incomode colegului, simulând o situație reală de interviu.
Au exersat în fața camerei, în studioul DCNews, pentru a se familiariza cu emoțiile și dinamica aparițiilor TV.
În cadrul exercițiilor practice:
- Stand-up pentru o știre
Studenții au redactat un stand-up pe o temă la alegere.
Ulterior, au filmat stand-up-ul în platoul DCNews.
- Prezentare de știre în platou
Au redactat un cap video pentru o știre pe o temă la alegere.
Apoi au prezentat știrea în fața camerei, în platou.
A fost o zi plină de energie, curiozitate și exerciții practice care îi apropie pe studenți de realitatea din televiziune și presa online. Le dorim mult succes în carieră!
Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576
Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027
Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/
de Anca Murgoci