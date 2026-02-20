€ 5.0974
DCNews COMPAS Anunț achiziție “Materiale consumabile, inclusiv kit practică studenți” în cadrul proiectului cu titlul “COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” cod SMIS 317576, finanțat prin Program Educație și Ocupare 2021-2027
Data actualizării: 16:49 20 Feb 2026 | Data publicării: 16:35 20 Feb 2026

Anunț achiziție “Materiale consumabile, inclusiv kit practică studenți” în cadrul proiectului cu titlul “COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” cod SMIS 317576, finanțat prin Program Educație și Ocupare 2021-2027
Autor: Vlad Roibu

anunt-achizitie-echipamente-fedr-studio-comunicare-in-cadrul-proiectului-cu-titlul-compas-comunicarea-primul-pas-spre-succes-cod-smis-317576-finantat-prin-program-educatie-si-ocupare-2021-2027-5378331

Procedura achiziție directă

Tipul contractului: Contract de furnizare 

Obiectul contractului: Materiale consumabile, inclusiv kit practică studenți

Valoarea contractului: 70.378,31 RON fără TVA la care se adaugă TVA conform prevederilor legale în vigoare

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Termenul limita de depunere a ofertelor: 26.02.2026 ora 12.00

Informații suplimentare se pot obține din specificațiile tehnice anexate. 

Documentația de atribuire este disponibilă și pe site-ul https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/

DETALII, AICI: https://www.dcnews.ro/pictures/2026/02/20/5382606.pdf

Anunț achiziție "Materiale consumabile, inclusiv kit practică studenți" în cadrul proiectului cu titlul "COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes" cod SMIS 317576, finanțat prin Program Educație și Ocupare 2021-2027
