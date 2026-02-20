Anunț achiziție “Materiale consumabile, inclusiv kit practică studenți” în cadrul proiectului cu titlul “COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” cod SMIS 317576, finanțat prin Program Educație și Ocupare 2021-2027

Tipul contractului: Contract de furnizare

Obiectul contractului: Materiale consumabile, inclusiv kit practică studenți

Valoarea contractului: 70.378,31 RON fără TVA la care se adaugă TVA conform prevederilor legale în vigoare

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Termenul limita de depunere a ofertelor: 26.02.2026 ora 12.00

Informații suplimentare se pot obține din specificațiile tehnice anexate.

Documentația de atribuire este disponibilă și pe site-ul https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/

DETALII, AICI: https://www.dcnews.ro/pictures/2026/02/20/5382606.pdf