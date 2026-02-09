Compas: Comunicarea, primul pas spre succes. În redacție, practica înseamnă rigoare, viteză și gândire critică

Astăzi, Valentin Vîlcu i-a primit în redacția DCNews pe studenții de la Universitatea Titu Maiorescu pentru o zi de practică aplicată, exact ca într-o redacție reală.



Studenții au lucrat cu documente oficiale, legi, OUG-uri, rapoarte și statistici, au urmărit reacțiile stakeholderilor din rețeaua X și au analizat contextul și impactul măsurilor, pentru a construi un dosar de presă bazat pe surse credibile.



Tot astăzi, colegul nostru Bogdan Bolojan le-a propus un exercițiu din perspectiva jurnalistului: Alegerea unui subiect internațional major din ultimele 24 de ore, identificarea a două unghiuri de abordare pentru publicul român și schițarea rapidă a unui material pentru presa centrală.



În redacție, practica înseamnă rigoare, viteză și gândire critică.



Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576



Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027



Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/