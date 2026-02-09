Medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu, dr. Herman Berkovits, a zis că vizita a inclus zonele de anestezie și medicină de urgență amplasate sub pământ, construite special pentru a proteja pacienții și personalul medical în cazul atacurilor cu rachete.

Hadassah nu este doar un spital, ci un adevărat oraș medical, cu zeci de clădiri, centre de cercetare, hotel și infrastructură completă. Ministrul român a fost primit de conducerea spitalului și de mai mulți șefi de secție din domenii-cheie, precum oncologia și anestezia, care au prezentat cele mai noi tehnologii și tratamente utilizate.



„Am aflat că domnul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete urma să vină și, într-un timp foarte scurt, am reușit să organizez câteva întâlniri foarte bune. Sunt consilier onorific al domnului ministru al Sănătății și, în același timp, consilier onorific al domnului prim-ministru Ilie Bolojan. Sunt onorat și foarte fericit că pot face parte din reprezentanții României. Pentru mine este o situație extrem de importantă și am reușit să-i facilitez domnului Rogobete câteva întâlniri formidabile. Pe scurt, pot menționa doar câteva dintre acestea. Norocul meu este că îi cunosc pe foarte mulți oameni importanți din Israel și știu ce subiecte îl interesează pe domnul Rogobete.



Prima vizită a fost la un spital. Spitalul se numește Hadassah, din Ierusalim. Este un spital enorm, mai degrabă un adevărat oraș medical, cu zeci de clădiri, mall, hotel și toate facilitățile necesare. Așa arată astăzi un spital modern de mari dimensiuni.



Domnul Rogobete a fost primit foarte frumos de directorul general al spitalului, un bun prieten de-al meu. Au fost prezentate proiectele de dezvoltare ale spitalului, iar mai mulți șefi de secție, din oncologie, anestezie și alte specialități, au vorbit despre noile tehnologii și tratamente care se dezvoltă la Hadassah.



Domnul Rogobete a fost foarte impresionat, în special de tratamentele biologice, de dezvoltarea din domeniul oncologic și de medicina personalizată, extrem de avansată în Israel. Unele dintre spitalele israeliene dispun de cea mai modernă tehnologie și de cele mai bune tratamente. Am avut de multe ori bucuria de a ajuta pacienți din România să ajungă la acest spital sau la alte unități medicale din Israel, atunci când mi s-a cerut sprijinul, de multe ori cu rezultate foarte bune”, a zis Herman Berkovits.

Tehnologie de vârf și medicină personalizată



„Vizita s-a încheiat cu secțiile de anestezie și medicină de urgență, care sunt amplasate sub pământ. Din cauza amenințărilor cu rachete, Israelul dispune de spitale subterane, extrem de bine protejate. În timpul conflictelor, majoritatea pacienților sunt aduși în aceste spații, unde sunt protejați în proporție de 100%.



Ulterior, l-am dus pe domnul Rogobete la un centru de asigurări medicale. În Israel există patru mari societăți de asigurări de sănătate, foarte importante, care se află în competiție între ele. Această competiție îi determină să ofere servicii cât mai bune pacienților și contribuie la o eficiență financiară ridicată.



Am vizitat unul dintre cele mai mari centre de asigurări, unde au fost discutate aspecte legate de digitalizare, schimb de informații și colaborări între România și aceste centre de asigurări. Domnul Rogobete a putut vedea direct cum funcționează acest sistem, care s-a dovedit extrem de eficient, mai ales în perioada pandemiei de COVID-19.



Israel a fost prima țară din lume care a început vaccinarea în masă, lucru posibil datorită nivelului foarte ridicat de digitalizare. Într-un timp foarte scurt, marea majoritate a populației a fost vaccinată. Acest aspect a fost deosebit de important pentru domnul Rogobete, care a rămas cu o impresie foarte bună.



O altă vizită importantă a fost la un centru de geriatrie, psihiatrie și tratamente post-traumatice, un spital de mari dimensiuni, dotat cu tehnologie deosebită. A fost impresionat de tratamentele oferite pacienților aflați în stare gravă sau fără cunoștință. Au avut loc schimburi de opinii și este foarte posibil să urmeze schimburi de experiență, inclusiv vizite în România ale conducerii acestei instituții, pentru colaborări medicale și schimb de date.



De asemenea, am reușit să organizăm și o întâlnire cu ministrul Sănătății din Israel, o întâlnire extrem de plăcută și utilă”, a zis Herman Berkovits la DC News.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Dezvăluiri din culisele întâlnirii Netanyahu-Grindeanu. Primele cuvinte pe care le-a zis delegației române. Ce a urmat / video