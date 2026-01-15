Piramida alimentară americană vs. cea europeană. Nutriționistul Lygia Alexandrescu recomandă o dietă și mai bună, cu ”dovezi” pe termen lung

La începutul anului, SUA au surprins întreaga lume cu o mișcare majoră în nutriție: au rescris piramida alimentară și au schimbat complet modul în care recomandările oficiale ghidează alimentația. Sub coordonarea Departamentului pentru Sănătate și Servicii Umane și a Departamentului Agriculturii, noul ghid se distanțează de modelul clasic, rămas aproape neschimbat de zeci de ani.

Piramida alimentară americană - inversată

Noua piramidă americană se bazează pe gradul de procesare. Alimentele integrale - carne, pește, ouă, legume, fructe, lactate simple, leguminoase, nuci, semințe- stau la baza alimentației zilnice. Grăsimile naturale sunt acceptate și chiar încurajate.

Carbohidrații nu mai reprezintă baza automată a fiecărei mese. Trebuie adaptat la nivelul de activitate fizică, vârstă și sănătate metabolică.

Legumele sunt recomandate zilnic, dar contează mai multe aspecte, recunoscându-se că nu sunt toate bune pentru toată lumea.

Zahărul adăugat, băuturile carbogazoase, sucurile îndulcite și deserturile procesate nu mai sunt tratate ca „ocazionale acceptabile”, ci ca factori majori de risc metabolic, recomandați rar sau deloc.

Piramida alimentară europeană

Cerealele integrale continuă să fie la baza piramidei.

P roteinele animale și lactatele sunt plasate mai sus, cu recomandări de consum moderat.

Grăsimile sunt atent dozate.

DC News a discutat în exclusivitate cu Lygia Alexandrescu, specialist în nutriție, despre noile schimbări aduse de SUA în piramida alimentară și modul în care acestea se raportează la vechiul model european și românesc. Nutriționistul avertizează că această abordare poate genera dezechilibre pe termen lung, în special prin reducerea aportului de fibre și fitonutrienți, dacă nu este atent adaptată stilului de viață european.

Noua piramidă alimentară a fost actualizată în SUA pentru populația lor după ce Departamentul pentru Sănătate și Servicii Umane (HHS) și Departamentul Agriculturii din SUA (USDA) au publicat noile Dietary Guidelines for Americans 2025–2030.

Riscurile piramidei alimentare americane

Pentru DCNews, nutriționistul Lygia Alexandrescu a explicat care sunt riscurile noii piramide americane. Aceasta recomandă, înainte de cele două modele, o dietă, un stil de viață: dieta mediteraneană. Inspirat mai din sud, este un stil de viață centrat pe alimente vegetale, grăsimi sănătoase, pește și carne albă, cu lactate și ouă în limite moderate. Reduce carnea roșie, dulciurile și alimentele procesate. Dieta mediteraneană are beneficii cardiovasculare, prevenind diabetul și inflamația.

"În ceea ce privește recomandările europene, majoritatea țărilor au propriile ghiduri alimentare, care sunt orientate spre consumul de alimente integrale, vegetale și neprocesate și sunt adaptabile la obiceiurile locale. Pentru cei care adoptă noua piramidă SUA, pot fi necesare surse suplimentare de fibre, cum ar fi legume în cantități mai mari decât sugerează piramida, fructe ca gustări, leguminoase integrate în mese și cereale integrale în cantități mai mari, altfel, există riscul constipației, al unui microbiom afectat și al unui aport insuficient de fitonutrienți esențiali.

Europa susține orientarea către dieta mediteraneană

Noua piramidă SUA este mai „americanizată”, promovează proteine și grăsimi sănătoase, include lactate și carne roșie, păstrând structura piramidei ca ghid vizual.

În schimb, dieta mediteraneană este mai „clasic sănătoasă”, fiind dominant vegetală, cu carbohidrați complecși, ulei de măsline, pește, carne roșie ocazională și cu accent pe mod de viață și convivialitate.

Din punct de vedere științific, dieta mediteraneană are mai multe dovezi pentru reducerea riscului cardiovascular pe termen lung, fiind implementată de mai mult timp. Noua piramidă SUA reflectă un compromis între datele științifice și preferințele culturale americane", a spus Lygia Alexandrescu, specialist în nutriție.

