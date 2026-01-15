€ 5.0891
|
$ 4.3740
|

Subcategorii în Sanatate

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0891
|
$ 4.3740
 
DCNews Sanatate Piramida alimentară americană vs. cea europeană. Nutriționistul Lygia Alexandrescu recomandă o dietă și mai bună, cu ”dovezi” pe termen lung
Data actualizării: 14:33 15 Ian 2026 | Data publicării: 14:30 15 Ian 2026

EXCLUSIV Piramida alimentară americană vs. cea europeană. Nutriționistul Lygia Alexandrescu recomandă o dietă și mai bună, cu ”dovezi” pe termen lung
Autor: Tiberiu Vasile

Piramida alimentară, răsturnată de Kennedy Jr. Este cazul ca UE și România să o implementeze? Ce spune nutriționistul Lygia Alexandrescu Om la masă. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @andrznam

SUA au răsturnat piramida alimentară, punând proteinele și grăsimile sănătoase la bază. DC News a discutat cu Lygia Alexandrescu, specialist în nutriție, pe marginea acestui nou model.

 

La începutul anului, SUA au surprins întreaga lume cu o mișcare majoră în nutriție: au rescris piramida alimentară și au schimbat complet modul în care recomandările oficiale ghidează alimentația. Sub coordonarea Departamentului pentru Sănătate și Servicii Umane și a Departamentului Agriculturii, noul ghid se distanțează de modelul clasic, rămas aproape neschimbat de zeci de ani.

Piramida alimentară americană - inversată

  • Noua piramidă americană se bazează pe gradul de procesare. Alimentele integrale - carne, pește, ouă, legume, fructe, lactate simple, leguminoase, nuci, semințe- stau la baza alimentației zilnice. Grăsimile naturale sunt acceptate și chiar încurajate. 

  • Carbohidrații nu mai reprezintă baza automată a fiecărei mese. Trebuie  adaptat la nivelul de activitate fizică, vârstă și sănătate metabolică.

  • Legumele sunt recomandate zilnic, dar contează mai multe aspecte, recunoscându-se că nu sunt toate bune pentru toată lumea. 

  • Zahărul adăugat, băuturile carbogazoase, sucurile îndulcite și deserturile procesate nu mai sunt tratate ca „ocazionale acceptabile”, ci ca factori majori de risc metabolic, recomandați rar sau deloc. 

Piramida alimentară europeană

  • Cerealele integrale continuă să fie la baza piramidei.
  • Proteinele animale și lactatele sunt plasate mai sus, cu recomandări de consum moderat.  
  • Grăsimile sunt atent dozate.

DC News a discutat în exclusivitate cu Lygia Alexandrescu, specialist în nutriție, despre noile schimbări aduse de SUA în piramida alimentară și modul în care acestea se raportează la vechiul model european și românesc.  Nutriționistul avertizează că această abordare poate genera dezechilibre pe termen lung, în special prin reducerea aportului de fibre și fitonutrienți, dacă nu este atent adaptată stilului de viață european.

Noua piramidă alimentară a fost actualizată în SUA pentru populația lor după ce Departamentul pentru Sănătate și Servicii Umane (HHS) și Departamentul Agriculturii din SUA (USDA) au publicat noile Dietary Guidelines for Americans 2025–2030. 

Riscurile piramidei alimentare americane 

Pentru DCNews, nutriționistul Lygia Alexandrescu a explicat care sunt riscurile noii piramide americane. Aceasta recomandă, înainte de cele două modele, o dietă, un stil de viață: dieta mediteraneană. Inspirat mai din sud, este un stil de viață centrat pe alimente vegetale, grăsimi sănătoase, pește și carne albă, cu lactate și ouă în limite moderate. Reduce carnea roșie, dulciurile și alimentele procesate. Dieta mediteraneană are beneficii cardiovasculare, prevenind diabetul și inflamația. 

"În ceea ce privește recomandările europene, majoritatea țărilor au propriile ghiduri alimentare, care sunt orientate spre consumul de alimente integrale, vegetale și neprocesate și sunt adaptabile la obiceiurile locale. Pentru cei care adoptă noua piramidă SUA, pot fi necesare surse suplimentare de fibre, cum ar fi legume în cantități mai mari decât sugerează piramida, fructe ca gustări, leguminoase integrate în mese și cereale integrale în cantități mai mari, altfel, există riscul constipației, al unui microbiom afectat și al unui aport insuficient de fitonutrienți esențiali.

Europa susține orientarea către dieta mediteraneană

Noua piramidă SUA este mai „americanizată”, promovează proteine și grăsimi sănătoase, include lactate și carne roșie, păstrând structura piramidei ca ghid vizual.

În schimb, dieta mediteraneană este mai „clasic sănătoasă”, fiind dominant vegetală, cu carbohidrați complecși, ulei de măsline, pește, carne roșie ocazională și cu accent pe mod de viață și convivialitate.

Din punct de vedere științific, dieta mediteraneană are mai multe dovezi pentru reducerea riscului cardiovascular pe termen lung, fiind implementată de mai mult timp. Noua piramidă SUA reflectă un compromis între datele științifice și preferințele culturale americane", a spus Lygia Alexandrescu, specialist în nutriție.

CITEȘTE ȘI: SUA răstoarnă piramida alimentară. Ce schimbări radicale aduce Kennedy Jr: Schimbă tot ce știm despre mâncare
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sua
america
romania
europa
nutritie
sanatate
alimentatie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Piramida alimentară americană vs. cea europeană. Nutriționistul Lygia Alexandrescu recomandă o dietă și mai bună, cu ”dovezi” pe termen lung
Publicat acum 9 minute
Noi limite de viteză într-o capitală europeană: Unde nu poți merge cu mai mult de 30 km/h
Publicat acum 47 minute
Curs valutar BNR - 15 ianuarie. Ce se întâmplă cu euro, dolarul și lira. Anunțurile Băncii Naționale
Publicat acum 55 minute
Impozitul uriaș plătit de Becali doar pentru salariile jucătorilor FCSB: Pac la statul român, lună de lună!
Publicat acum 57 minute
Președintele Nicușor Dan, mesaj către ambasadori. FOTO Omul din primul rând, de lângă Oana Țoiu: de ce este important
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Ian 2026
Coaliția fierbe: PNL ar vrea alt premier, PSD se gândește la plecare. Chirieac: Se poate și fără Bolojan. Sunt două nume de premieri 
Publicat pe 13 Ian 2026
Vești bune pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești. Noi provocări pentru Berbec și Balanță
Publicat pe 14 Ian 2026
A murit jurnalista Nicoleta Drăgușin, la doar 46 de ani
Publicat pe 14 Ian 2026
Schimbări la vârful CMR: Lista medicilor care vor conduce noile comisii de specialitate
Publicat pe 14 Ian 2026
Șah la Bolojan. Primar PNL la al cincilea mandat demisionează. Nu-și asumă să ia deciziile dictate de Guvern
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close