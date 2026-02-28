€ 5.0953
|
$ 4.3179
|

Subcategorii în Sanatate

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3179
 
DCNews Sanatate Alexandru Rogobete: În timp ce unii se tăvălesc pe jos prin Parlament, Ministerul Sănătăţii construieşte 22 de spitale noi
Data actualizării: 14:38 28 Feb 2026 | Data publicării: 14:38 28 Feb 2026

Alexandru Rogobete: În timp ce unii se tăvălesc pe jos prin Parlament, Ministerul Sănătăţii construieşte 22 de spitale noi
Autor: Mihai Ciobanu

alexandru rogobete sanatate Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătăţii a afirmat sâmbătă că, în timpul în care "unii" se tăvălesc pe jos prin Parlament, ministerul pe care îl conduce construieşte pentru prima dată în ultimii 36 de ani 22 de spitale noi în România.

Prezent, sâmbătă, la Forumul Naţional al PES activists organizat în Capitală, unde se desfăşoară o dezbatere şi pe tema fondurilor europene, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat: "Sistemul de sănătate din România este astăzi într-o transformare şi merge către o normalitate pe care o dorim cu toţii. Nu discutăm aici doar de infrastructură, vorbim de programe noi, de ambulatoriu, de screening. Doar în ultimele şase luni au intrat în lista de compensate peste 70 de medicamente noi care aşteaptă de peste doi ani şi jumătate să ajungă la oameni".

El a adăugat că Ministerul Sănătăţii, condus de Partidul Social Democrat, construieşte pentru prima dată în ultimii 36 de ani 22 de spitale noi în România.

"În timpul în care unii se tăvălesc pe jos prin Parlament sau consumă toţi banii din ONG-uri pentru promovare pe social media, că vor reformă, eu vă spun ceva concret: Ministerul Sănătăţii, condus de Partidul Social Democrat, este ministerul care construieşte pentru prima dată în ultimii 36 de ani 22 de spitale noi în România. Eu cred că asta este reforma de care avem de fapt nevoie.

Reforma nu înseamnă să închidem spitale, iar cu atât mai puţin să tăiem salariile doctorilor. Şi vreau să-i mulţumesc domnului preşedinte Sorin Grindeanu care m-a susţinut în coaliţie şi datorită dumnealui sănătatea este exceptată de la această tăiere pauşală, contabilă, care n-ar fi făcut decât să creeze o criză fără precedent în sistemul de sănătate", a spus ministrul Sănătăţii. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alexandru rogobete
ministerul sanatatii
spitale
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Medvedev, din nou campion la Dubai, fără să fi jucat, efectiv, finala
Publicat acum 28 minute
Baza SUA de la Deveselu, o țintă pentru Iran? Gen. Mîndrescu: Ar însemna activarea Articolului 5. Iranienii nu vor să își complice situația
Publicat acum 44 minute
Patriarhia Română, sprijin pentru pelerinii aflați în Israel
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Alexandru Rogobete: În timp ce unii se tăvălesc pe jos prin Parlament, Ministerul Sănătăţii construieşte 22 de spitale noi
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Ministerul Transporturilor, sfaturi importante pentru români, în contextul războiului dintre Iran, SUA și Israel
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 22 minute
Valuri de rachete interceptate de Emiratele Arabe Unite. Explozii în Abu Dhabi, Dubai/ Imagini video din Doha
Publicat acum 6 ore si 59 minute
Israelul, "lovituri preventive" asupra Iranului, coordonate cu SUA. Update: Armata israeliană avertizează asupra unui „baraj de rachete” care se apropie - LIVE TEXT
Publicat acum 7 ore si 12 minute
Horoscop 28 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 23 minute
Atac "preventiv" al Israelului asupra Iranului. Chirieac: Suntem în zorii unui Al Treilea Război Mondial
Publicat acum 2 ore si 47 minute
Ursula von der Leyen și Antonio Costa, reacție după atacurile din Iran
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close