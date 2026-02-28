Atac "preventiv" al Israelului asupra Iranului. Chirieac: Suntem în zorii unui Al Treilea Război Mondial

Israelul a anunţat sâmbătă că a lansat un "atac preventiv" asupra Iranului. "Statul Israel a lansat un atac preventiv împotriva Iranului pentru a înlătura ameninţările la adresa Israelului", a declarat ministrul israelian al apărării, Israel Katz.

Între timp sâmbătă la Teheran s-au auzit cel puţin două explozii puternice, potrivit jurnaliştilor AFP. Tipul exploziilor sugerează că a fost vorba de un atac cu rachete, conform agenţiei de presă iraniene Fars.

"Suntem în zorii unui Al Treilea Război Mondial în acest moment. Gândiţi-vă că acum 48 de ore, Pakistanul a atacat Afganistanul, Pakistan care a sprijinit guvernul taliban, inclusiv care a dus la retragerea americană din Afganistan. Avem una dintre cele mai mari 'armade' din istorie: două portavioane americane, cu grupurile operaţionale translatate în zonă, pentru că Iranul nu renunţă la programul său nuclear şi avem acest atac preventiv al Israelului împotriva Iranului.

Din acest moment, forţele americane pot declanşa oricând un atac asupra acestei ţări. Tensiunea este maximă, Iranul va fi sprijinit fără doar şi poate de Rusia şi de China, deci toate marile puteri sunt, în acest moment, implicate acolo. Uniunea Europeană nu este implicată direct, dar să ştiţi că fiertura sare peste tot. De pildă preţul petrolului a şi sărit cu 3% acum câteva minute, iar el va continua să crească. Asta înseamnă că Rusia - un efect imediat cu un preţ al petrolului ridicat - va avea surse mult mai importante ca să continue să atace Ucraina. Rachetele iraniene pot atinge fără probleme Europa, inclusiv România, baza de la Kogălniceanu, scutul de la Deveselu sau capitala ţării. Avem toate motivele de îngrijorare planetară în acest moment", a explicat analistul politic Bogdan Chirieac într-o intervenţie la România TV.