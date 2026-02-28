€ 5.0953
|
$ 4.3179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3179
 
DCNews Stiri Atac "preventiv" al Israelului asupra Iranului. Chirieac: Suntem în zorii unui Al Treilea Război Mondial
Data publicării: 09:22 28 Feb 2026

Atac "preventiv" al Israelului asupra Iranului. Chirieac: Suntem în zorii unui Al Treilea Război Mondial
Autor: Mihai Ciobanu

putin--discutii-cu-presedintele-iranului-privind-atacul-asupra-israelului-consecinte-catastrofale-pentru-intreaga-regiune_53801000 Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Freepik

Israelul a lansat o serie de "lovituri preventive" asupra Iranului. Analistul Bogdan Chirieac a vorbit despre tenisunile majore din regiune.

Israelul a anunţat sâmbătă că a lansat un "atac preventiv" asupra Iranului. "Statul Israel a lansat un atac preventiv împotriva Iranului pentru a înlătura ameninţările la adresa Israelului", a declarat ministrul israelian al apărării, Israel Katz.

Între timp sâmbătă la Teheran s-au auzit cel puţin două explozii puternice, potrivit jurnaliştilor AFP. Tipul exploziilor sugerează că a fost vorba de un atac cu rachete, conform agenţiei de presă iraniene Fars.

"Suntem în zorii unui Al Treilea Război Mondial în acest moment. Gândiţi-vă că acum 48 de ore, Pakistanul a atacat Afganistanul, Pakistan care a sprijinit guvernul taliban, inclusiv care a dus la retragerea americană din Afganistan. Avem una dintre cele mai mari 'armade' din istorie: două portavioane americane, cu grupurile operaţionale translatate în zonă, pentru că Iranul nu renunţă la programul său nuclear şi avem acest atac preventiv al Israelului împotriva Iranului. 

Citiţi şi: SUA, atac iminent asupra Iranului. Româncă din Israel, dezvăluire emoționantă

Din acest moment, forţele americane pot declanşa oricând un atac asupra acestei ţări. Tensiunea este maximă, Iranul va fi sprijinit fără doar şi poate de Rusia şi de China, deci toate marile puteri sunt, în acest moment, implicate acolo. Uniunea Europeană nu este implicată direct, dar să ştiţi că fiertura sare peste tot. De pildă preţul petrolului a şi sărit cu 3% acum câteva minute, iar el va continua să crească. Asta înseamnă că Rusia - un efect imediat cu un preţ al petrolului ridicat - va avea surse mult mai importante ca să continue să atace Ucraina. Rachetele iraniene pot atinge fără probleme Europa, inclusiv România, baza de la Kogălniceanu, scutul de la Deveselu sau capitala ţării. Avem toate motivele de îngrijorare planetară în acest moment", a explicat analistul politic Bogdan Chirieac într-o intervenţie la România TV.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

israel
iran
razboi
bogdan chirieac
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 25 minute
Horoscop 2-8 martie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO
Publicat acum 26 minute
FIDELIS de martie: Dobânzi neimpozabile de până la 7,10% pentru banii investiţi
Publicat acum 55 minute
Cu ce se ocupă, de fapt, Poliția Animalelor și când poți depune plângere / video
Publicat acum 58 minute
Mesaj de la Cotroceni, după atacul Israel-SUA asupra Iranului
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Donald Trump, mesaj către poporul iranian: Ora libertăţii voastre se apropie
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 55 minute
Israelul, "lovituri preventive" asupra Iranului, coordonate cu SUA. Update: Iranul atacă baze militare americane din Orientul Mijlociu - LIVE TEXT
Publicat acum 4 ore si 8 minute
Horoscop 28 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 19 minute
Atac "preventiv" al Israelului asupra Iranului. Chirieac: Suntem în zorii unui Al Treilea Război Mondial
Publicat acum 5 ore si 36 minute
BANCUL ZILEI: Oferta...
Publicat acum 2 ore si 28 minute
Horia Brenciu, prins în haosul cauzat de conflictul Pakistan - Afganistan: "Doar la televizor mai vezi lucruri similare"
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close