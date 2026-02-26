Iranul anunță noi negocieri cu SUA în mai puțin de o săptămână, după progrese la Geneva

Iranul a indicat că o nouă rundă de discuţii cu Statele Unite va avea loc probabil "în mai puţin de o săptămână", după ce a salutat "progresele bune" din timpul negocierilor indirecte care au avut loc joi la Geneva, comentează AFP.

Ultimul efort înaintea unei posibile confruntări

Aceste discuţii par a fi un ultim efort de a evita o confruntare militară după o desfăşurare masivă de trupe americane în Orientul Mijlociu.

Pe 19 februarie, preşedintele american Donald Trump a dat un ultimatum de "10 până la 15 zile" pentru a decide dacă un acord cu Teheranul era posibil sau dacă va recurge la forţă.

"Am făcut progrese foarte bune şi am abordat foarte serios elementele unui acord, atât în domeniul nuclear, cât ş în cel al sancţiunilor", a declarat ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, la televiziunea de stat.

Următoarea rundă, posibil în câteva zile

"S-a decis ca următoarea rundă de negocieri să aibă loc foarte curând, poate în mai puţin de o săptămână", a adăugat el.

Discuţii preliminare între echipele tehnice vor avea loc luni la Viena, în Austria, cu "ajutorul experţilor" Agenţiei Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA).

Mediatorul omanez a vorbit, de asemenea, despre "progrese semnificative", prin intermediul ministrului său de externe, Badr al-Busaidi.