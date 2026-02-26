€ 5.0955
Iranul anunță noi negocieri cu SUA în mai puțin de o săptămână, după progrese la Geneva
Data publicării: 23:40 26 Feb 2026

Iranul anunță noi negocieri cu SUA în mai puțin de o săptămână, după progrese la Geneva
Autor: Dana Mihai

Preşedintele Iranului anunţă progrese în negocierile cu SUA. Noi discuţii joi la Geneva Imagine cu harta Iranului. Sursa foto: freepik, @pablographix

Iranul a anunțat că o nouă rundă de discuții cu SUA ar putea avea loc în mai puțin de o săptămână, după "progrese bune" în negocierile indirecte de la Geneva.

 Iranul a indicat că o nouă rundă de discuţii cu Statele Unite va avea loc probabil "în mai puţin de o săptămână", după ce a salutat "progresele bune" din timpul negocierilor indirecte care au avut loc joi la Geneva, comentează AFP.

Ultimul efort înaintea unei posibile confruntări

Aceste discuţii par a fi un ultim efort de a evita o confruntare militară după o desfăşurare masivă de trupe americane în Orientul Mijlociu.

Pe 19 februarie, preşedintele american Donald Trump a dat un ultimatum de "10 până la 15 zile" pentru a decide dacă un acord cu Teheranul era posibil sau dacă va recurge la forţă.

Iranul răspunde discursului lui Trump din Congres: „Minciuni mari repetate"

"Am făcut progrese foarte bune şi am abordat foarte serios elementele unui acord, atât în domeniul nuclear, cât ş în cel al sancţiunilor", a declarat ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, la televiziunea de stat.

Următoarea rundă, posibil în câteva zile

"S-a decis ca următoarea rundă de negocieri să aibă loc foarte curând, poate în mai puţin de o săptămână", a adăugat el.

Discuţii preliminare între echipele tehnice vor avea loc luni la Viena, în Austria, cu "ajutorul experţilor" Agenţiei Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA).

Mediatorul omanez a vorbit, de asemenea, despre "progrese semnificative", prin intermediul ministrului său de externe, Badr al-Busaidi. 

