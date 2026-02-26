Tartă cu ciocolată și mere: Rețeta simplă pe care o vei iubi

Două creatoare de conținut, cu peste un milion de urmăritori pe Instagram (@lasrecetasdemimadre), au explicat pas cu pas cum poate fi pregătită o tartă cu ciocolată și mere, cu ingrediente simple și un rezultat pe gustul tuturor. Această rețetă promite un desert rapid, delicios și potrivit pentru orice ocazie.

Ingrediente:

4 mere

400 g ciocolată neagră

Mod de preparare:

Curăță merele de coajă și taie-le în bucăți egale.

Coace-le și apoi pasează-le.

Încălzește ciocolata neagră și amestec-o cu piureul de mere.

Toarnă amestecul într-o tavă de copt tapetată cu hârtie de copt și dă-o la frigider timp de 4 sau 5 ore.

De ce să mănânci ciocolată neagră

Ciocolata neagră este plină de compuși organici biologic activi care funcționează ca antioxidanți. Acești compuși ajută organismul să lupte împotriva radicalilor liberi, care pot provoca stres oxidativ și pot crește riscul de a dezvolta boli.

Consumul de ciocolată neagră poate ajuta la îmbunătățirea mai multor factori de risc importanți pentru bolile de inimă. De asemenea, poate proteja împotriva colesterolului ridicat.

Compușii din ciocolata neagră par să aibă un efect protector ridicat împotriva oxidării LDL. Pe termen lung, acest lucru poate duce la o acumulare mai mică de colesterol în artere, ceea ce înseamnă un risc mai mic de boli de inimă.

Compușii bioactivi din ciocolata neagră pot fi, de asemenea, excelenți pentru pielea ta. O analiză din 2021 arată că flavanolii ar putea ajuta la protejarea împotriva daunelor solare, îmbunătățirea fluxului sanguin către piele și creșterea densității și hidratării pielii.

Ciocolata neagră poate îmbunătăți, de asemenea, funcția creierului. Studiile arată că un consum ridicat de cacao ar putea ajuta la îmbunătățirea fluxului sanguin către creier la adulții tineri. Acest lucru ar putea explica de ce consumul zilnic de cacao pare să îmbunătățească atenția, învățarea și memoria.

