DCNews Stiri Cum să pregătești cel mai pufos cozonac. Secretul cofetarului de la „Gemuleț”
Data actualizării: 10:22 23 Dec 2025 | Data publicării: 10:19 23 Dec 2025

Cum să pregătești cel mai pufos cozonac. Secretul cofetarului de la „Gemuleț”
Autor: Alexandra Curtache

cozonac pufos Foto: Captură video TikTok
 

Miță Nicușor-Elian, cofetarul de la „Gemuleț”, cunoscut sub numele de emsweets pe Instagram, a împărtășit cu ocazia sărbătorilor rețeta celebrilor săi cozonaci pufoși.

Cofetarul a explicat pas cu pas cum să pregătești acasă cozonacii care au cucerit mii de pofticioși. Însă, chiar dacă le-a oferit secretul, cozile sunt interminabile și anul acesta conform postărilor sale de pe Instagram.

„Vă dau rețeta mea de aluat de cozonac. Am îmbunătățit-o de-a lungul timpului și la varianta asta am ajuns eu”, spune el.

Pentru un cozonac gustos ca la bunica, Elian subliniază importanța aluatului opărit. Procesul începe prin încălzirea pe foc a amestecului de lapte, apă și făină, care trebuie amestecat rapid. Apoi se acoperă compoziția cu folie în contact pentru a se răci corect.

„În primul rând începem cu aluatul opărit. Lapte, apă, făină, punem pe foc, mixăm repede, după care cu folie în contact lăsăm să se răcească”, a explicat EM Sweets.

Cozonaci românești pe baza cursurilor din America

După ce aluatul opărit s-a răcit, urmează combinarea gălbenușurilor cu zahăr și sare. În acest timp se adaugă opțional coajă rasă de portocale, lămâie și păstăi de vanilie de Madagascar.

„În America, la curs am văzut că pun păstaie peste tot și am început să bag și eu în cozonacul meu”, a povestit cofetarul, subliniind că aromele naturale dau un gust special aluatului.

Citește și: De ce iubim, de fapt, atât de mult cozonacul? Dr. Doru Negru (Sanador): Ideea de sănătos s-a dus dracului

Secretul cozonacului perfect

Pasul următor este să prepari maiaua din lapte călduț, drojdie și zahăr. După ce aceasta dospește, este integrată într-un malaxor împreună cu jumătate din cantitatea de făină. Se adaugă untul topit, iar apoi restul de făină. La final se formează un aluat elastic și fin.

„La scoaterea din malaxor, aluatul trebuie să aibă cam 24-25 de grade”, a menționat EM Sweets.

„Spor la cozonaci! Sărbători cu bine!”, a adăugat el la final.

Lista completă de ingrediente pentru cozonaci

Pentru cei care vor să reproducă de Crăciun rețeta exactă acasă, Elian a oferit cantitățile precise, dar pentru un număr de 33 de cozonaci. Deci trebuie să fii atent la matematică dacă vrei să faci mai puțini!

Aluat Opărit:

- 1680 g lapte

- 756 g apă

- 560 g făină

Maia:

- 3360 g lapte călduț

- 196 g drojdie uscată

- 1960 g zahăr

Restul ingredientelor:

- 1680 g gălbenușuri

- 9800 g făină

- 1260 g unt 82%

- 140 g sare

- 500 g răzătură de portocală

Opțional:

- aromă de portocală

- păstăi de vanilie de Madagascar 

@elianmita Faceți și voi matematică dacă vreți cantitate mai mică ????. Eu folosesc 700 gr aluat / cozonac. Spor la cozonacit și Paste Fericit pofticioșilor ❤️ #emsweets ♬ original sound - Elian Mita

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cozonac
cozonac pufos
reteta
reteta secreta
la gemulet
cofetar
reteta cozonac
secret cozonac
