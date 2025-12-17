Cum să pregătești „cele mai bune rigatoni din istorie”, potrivit unui cunoscut influencer gastronomic

Majoritatea românilor au în bucătărie o cutie cu paste. Fie că sunt spaghete, rigatoni sau macaroane, acestea sunt un aliment de bază care ne oferă idei pentru momentele în care avem nevoie să mâncăm ceva consistent, gustos și rapid. Cu această materie primă principală, se poate prepara de la o salată mediteraneană sănătoasă până la niște simple rigatoni cu sos de roșii. Posibilitățile de a folosi acest aliment sunt infinite.

Cu toate acestea, dacă vrei să prepari cele mai bune rigatoni din istorie, David Geli, creator de conținut gastronomic și mare expert în rețete susține că are răspunsul. Într-unul dintre videoclipurile sale publicate pe rețelele sociale, el arată procesul de preparare a pastelor cu sobrasada și brânză gratinată din Mahón.

Trucuri pentru prepararea pastelor lui David Geli

Pregătirea a ceea ce el consideră „cele mai bune rigatoni din istorie” nu este o sarcină care poate fi luată în derâdere. Pentru el, unul dintre secretele principale este să pregătești cu delicatețe sosul, care conține ceapă roșie, praz, usturoi și grăsime de guanciale.

În plus, el subliniază că preparatul său este realizat cu două tipuri de sobrasada. „75% este sobrasada normală, iar restul de 25% este sobrasada picantă, pentru a-i da acea notă specială”, adaugă el. Acestea fiind spuse, să continuăm cu pașii pentru prepararea rețetei sale.

Ingrediente

3 cepe tocate

Jumătate de praz tocat

un cățel de usturoi tocat

130 g de sobrasada

​30 g de sobrasada picantă

​100 g de guanciale

​o lingură de roșii tocate

Brânză maón

200 g de paste rigatoni

2 gălbenușuri de ou

Brânză emmental

Rețetă de rigatoni cu sobrasada și brânză gratinată

Într-o tigaie, călim guanciale fără ulei. Când este gata, îl punem deoparte și, cu grăsimea eliberată de produs, adăugăm ceapa eșalotă tocată și o amestecăm aproximativ un minut.

Adăugăm prazul și usturoiul. Amestecăm totul.

Adăugăm cele două tipuri de sobrasada. Când se topește bine, adăugăm lingura de roșii prăjite.

Fierbem pastele și, când sunt gata, le călim cu sosul în aceeași tigaie.

Adăugăm guanciale-ul pe care l-am păstrat, puțină brânză maón rasă și cele două gălbenușuri de ou.

Punem pastele pe o farfurie, adăugăm mai multă brânză maón rasă și puțină brânză emmental.

Gratinăm pastele în cuptor.

Beneficii și proprietăți ale pastelor

Unul dintre principalele beneficii ale pastelor este conținutul ridicat de carbohidrați complecși, care furnizează organismului energie. În plus, în funcție de tipul lor, acestea pot furniza organismului uman fibre, esențiale pentru menținerea unei sănătăți digestive corespunzătoare. În același timp, este un aliment foarte ieftin și disponibil în toate supermarketurile.

Cu toate acestea, trebuie menționate câteva contraindicații ale pastelor, cum ar fi conținutul de gluten pe care îl pot avea. În plus, trebuie să fie un aliment consumat cu moderație.