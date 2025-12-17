Atenție la fake news! O informație falsă despre război a speriat Europa

De fapt, a fost un fake news. Serviciile de informații lituaniene au infirmat informațiile apărute în publicația germană Welt despre prezența a 360.000 de soldați ruși în Belarus.

Știrea despre cei peste 300.000 de militari ruși pregătiți să atace NATO dinspre Belarus nu este adevărată, au transmis serviciile de informații din Lituania.



Armata lituaniană a transmis că forțele ruse sunt în Ucraina, iar la granițele NATO nu există desfășurări de trupe care să indice un atac iminent.



În Belarus se află, în prezent, doar câteva mii de soldați ruși, repartizați în unități care nu au rol de atac, mai scrie presa din Lituania.

Rusia nu dispune în acest moment de resursele necesare pentru a disloca o armată mare



Rusia nu dispune în acest moment de resursele necesare pentru a disloca o armată de o asemenea amploare în Belarus, deoarece toate eforturile sale sunt direcționate către Ucraina.



Centrul Național de Management al Crizelor (NKVC) din Lituania și-a exprimat regretul că publicații străine de renume propagă „fake news” și generează panică nejustificată.



„Nu există nimic nici măcar pe departe asemănător în Belarus... este dezinformare senzaționalistă”, scrie presa din Lituania.

„Este cu adevărat surprinzător și chiar trist faptul că publicații străine aparent serioase distribuie dezinformări totale sau devin vectori pentru incidente informaționale create intenționat”, a transmis Centrul Național de Management al Crizelor (NKMC), conform presei din Lituania.

„Această dezinformare totală are scopul de a înfricoșa societatea și de a provoca panică. Dezinformarea neverificată, care a fost deja infirmată de analiști și de serviciile de informații, subminează demnitatea publicațiilor și scade încrederea”, a mai transmis NKVC.

VEZI ȘI: Statele Unite promit Ucrainei garanții de securitate asemănătoare celor din Articolul 5 al Tratatului NATO