€ 5.0923
|
$ 4.3442
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0923
|
$ 4.3442
 
DCNews Stiri Internațional Atenție la fake news! O informație falsă despre război a speriat Europa
Data publicării: 21:10 17 Dec 2025

Atenție la fake news! O informație falsă despre război a speriat Europa
Autor: Ioana Dinu

razboi pexels-specna-arms-306304-889709 Arme / pexels-specna-arms-
 

Într-o anumită parte a presei a apărut informația că Rusia a masat „peste 360.000 de soldați în apropierea granițelor Europei, avertizează un fost oficial NATO”

De fapt, a fost un fake news. Serviciile de informații lituaniene au infirmat informațiile apărute în publicația germană Welt despre prezența a 360.000 de soldați ruși în Belarus.

Știrea despre cei peste 300.000 de militari ruși pregătiți să atace NATO dinspre Belarus nu este adevărată, au transmis serviciile de informații din Lituania.


Armata lituaniană a transmis că forțele ruse sunt în Ucraina, iar la granițele NATO nu există desfășurări de trupe care să indice un atac iminent.


În Belarus se află, în prezent, doar câteva mii de soldați ruși, repartizați în unități care nu au rol de atac, mai scrie presa din Lituania.

Rusia nu dispune în acest moment de resursele necesare pentru a disloca o armată mare


Rusia nu dispune în acest moment de resursele necesare pentru a disloca o armată de o asemenea amploare în Belarus, deoarece toate eforturile sale sunt direcționate către Ucraina.


Centrul Național de Management al Crizelor (NKVC) din Lituania și-a exprimat regretul că publicații străine de renume propagă „fake news” și generează panică nejustificată.


„Nu există nimic nici măcar pe departe asemănător în Belarus... este dezinformare senzaționalistă”, scrie presa din Lituania.

„Este cu adevărat surprinzător și chiar trist faptul că publicații străine aparent serioase distribuie dezinformări totale sau devin vectori pentru incidente informaționale create intenționat”, a transmis Centrul Național de Management al Crizelor (NKMC), conform presei din Lituania.

„Această dezinformare totală are scopul de a înfricoșa societatea și de a provoca panică. Dezinformarea neverificată, care a fost deja infirmată de analiști și de serviciile de informații, subminează demnitatea publicațiilor și scade încrederea”, a mai transmis NKVC.

VEZI ȘI: Statele Unite promit Ucrainei garanții de securitate asemănătoare celor din Articolul 5 al Tratatului NATO 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

razboi
rusia
ucraina
beralus
soldati
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Netanyahu: Israelul a aprobat un acord de gaze cu Egiptul, "cel mai mare din istoria ţării"
Publicat acum 15 minute
Sarmale atipice de Crăciun! Nu sunt cu legume și nici carne de porc
Publicat acum 24 minute
Trump, noi insulte la adresa lui Biden şi Obama. Ce a făcut la Casa Albă
Publicat acum 30 minute
Decrețeii și pensiile, mit sau realitate? Cine va zgudui, de fapt, sistemul de pensii în 2030 / video
Publicat acum 40 minute
Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei cere verificări suplimentare pentru avioanele Airbus A320
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Dec 2025
Rezultatele necropsiei în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Prima declarație publică a iubitului cu 50 de ani mai tânăr
Publicat pe 15 Dec 2025
Rodica Stănoiu ar fi mers la notar alături de iubitul tânăr, înainte să moară, pentru a redacta un testament
Publicat pe 15 Dec 2025
Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu a trecut. Daniel Zamfir: Mărturisesc că am greșit în privința doamnei ministru
Publicat pe 15 Dec 2025
O judecătoare din completul care a constatat calitatea de colaborator a lui Băsescu, ieșire vehementă
Publicat pe 15 Dec 2025
Reacția lui Victor Ponta, după ce PSD a decis să voteze moțiunea simplă depusă împotriva Dianei Buzoianu
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close