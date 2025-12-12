€ 5.0904
|
$ 4.3406
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0904
|
$ 4.3406
 
DCNews Stiri Rusia acuză România și Polonia că ar fi transportat o 'bombă murdară' în Ucraina, fără dovezi
Data actualizării: 00:03 13 Dec 2025 | Data publicării: 22:51 12 Dec 2025

Rusia acuză România și Polonia că ar fi transportat o 'bombă murdară' în Ucraina, fără dovezi
Autor: Tiberiu Vasile

gagauzia-rusia-profesor-lucrare_49340900 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @chormail
 

Rusia acuză România și Polonia că ar fi implicate în transportul unei „bombe murdare” către Ucraina, fără a prezenta vreo dovadă.

România și Polonia sunt vizate într-o nouă serie de declarații nefondate venite din partea Rusiei, care le acuză că ar fi implicate în transportul unei "bombe murdare" către Ucraina. Oficialii ruși nu au prezentat nicio dovadă care să susțină aceste afirmații, notează Agerpres.

Potrivit șefului trupelor ruse de apărare radiologică, chimică și biologică (NBC), Aleksei Rtişcev, România și Polonia ar fi fost implicate în logistica unui presupus dispozitiv radioactiv, iar fostul șef al administrației președintelui ucrainean, Andrii Iermak, ar fi avut un rol important în coordonarea operațiunii. Rtişcev a susținut că aspectele organizatorice, logistice și financiare ale livrărilor de combustibil nuclear uzat către Ucraina ar fi fost gestionate fără notificarea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), însă fără a oferi probe.

Conform oficialului rus, rutele ar fi trecut prin Polonia și România, ceea ce ar fi permis, în teorie, construirea unei „bombe murdare” într-o eventuală „operațiune sub steag fals”. Experții definesc acest tip de bombă ca fiind convențională, cu adaos de materiale radioactive, capabilă să contamineze, dar fără caracteristicile unei arme nucleare.

Armata rusă pregătește un posibil dezastru ecologic în regiunea Herson

Acuzațiile nedovedite vin pe fondul avertismentelor publicate de presa ucraineană, care citează documente militare rusești. Canal 24 a raportat că armata rusă pregătește un posibil dezastru ecologic în regiunea Herson, care ar putea afecta inclusiv România, Turcia și Bulgaria. Informațiile provin dintr-un ordin de luptă interceptat de grupul de hackeri „Divizia 256 Asalt Cibernetic” și aparțin maiorului rus Aleksei Iațenko din Divizia 98 Aeropurtată.

Documentele indică intenția Kremlinului nu doar de a distruge orașul Herson, ci și de a provoca o catastrofă ecologică regională. Rușii au deja precedente în generarea unor astfel de crize, după ce centrala hidroelectrică de la Kahovka a fost distrusă, iar sistemele de energie și tratare a apei din Herson funcționează la limită, sub bombardamente constante.

În ciuda declarațiilor alarmiste ale Rusiei, nu există dovezi care să confirme implicarea României sau a Poloniei în transportul unui astfel de dispozitiv către Ucraina. Expertiza internațională consideră acuzațiile drept nefondate, iar situația rămâne strict la nivelul propagandei ruse.

CITEȘTE ȘI: Țările UE convin să înghețe activele băncii centrale ruse
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rusia
romania
polonia
ucraina
bomba
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
De ce e bine să mănânci șorici. Mihaela Bilic: Merge de minune cu vinul sau țuica fiartă
Publicat acum 8 minute
Cod GALBEN de ceață în mai multe județe, în această noapte
Publicat acum 12 minute
Cinci mari amenințări care pot zdruncina securitatea UE în 2026
Publicat acum 35 minute
Armonia de sărbători, subiectul săptămânii la DrPsy - VIDEO
Publicat acum 53 minute
Bronzatul la solar crește riscul de cancer - Studiu
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Dec 2025
Criză în justiție, după investigația Recorder. Convingerea lui Tudorel Toader - precizare importantă despre Laura Codruța Kovesi
Publicat pe 11 Dec 2025
Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video
Publicat pe 11 Dec 2025
Elena Cristian arată dedesubturile scandalului din justiție: Scenariul a fost scris, încep filmările
Publicat pe 11 Dec 2025
Adresă internă în PSD, semnată de Claudiu Manda: Începe procesul ieșirii de la guvernare?
Publicat pe 11 Dec 2025
Marius Voineag, prima reacție după ce USR a cerut să fie demis de la DNA
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close