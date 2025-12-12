Rusia acuză România și Polonia că ar fi transportat o 'bombă murdară' în Ucraina, fără dovezi

România și Polonia sunt vizate într-o nouă serie de declarații nefondate venite din partea Rusiei, care le acuză că ar fi implicate în transportul unei "bombe murdare" către Ucraina. Oficialii ruși nu au prezentat nicio dovadă care să susțină aceste afirmații, notează Agerpres.

Potrivit șefului trupelor ruse de apărare radiologică, chimică și biologică (NBC), Aleksei Rtişcev, România și Polonia ar fi fost implicate în logistica unui presupus dispozitiv radioactiv, iar fostul șef al administrației președintelui ucrainean, Andrii Iermak, ar fi avut un rol important în coordonarea operațiunii. Rtişcev a susținut că aspectele organizatorice, logistice și financiare ale livrărilor de combustibil nuclear uzat către Ucraina ar fi fost gestionate fără notificarea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), însă fără a oferi probe.

Conform oficialului rus, rutele ar fi trecut prin Polonia și România, ceea ce ar fi permis, în teorie, construirea unei „bombe murdare” într-o eventuală „operațiune sub steag fals”. Experții definesc acest tip de bombă ca fiind convențională, cu adaos de materiale radioactive, capabilă să contamineze, dar fără caracteristicile unei arme nucleare.

Armata rusă pregătește un posibil dezastru ecologic în regiunea Herson

Acuzațiile nedovedite vin pe fondul avertismentelor publicate de presa ucraineană, care citează documente militare rusești. Canal 24 a raportat că armata rusă pregătește un posibil dezastru ecologic în regiunea Herson, care ar putea afecta inclusiv România, Turcia și Bulgaria. Informațiile provin dintr-un ordin de luptă interceptat de grupul de hackeri „Divizia 256 Asalt Cibernetic” și aparțin maiorului rus Aleksei Iațenko din Divizia 98 Aeropurtată.

Documentele indică intenția Kremlinului nu doar de a distruge orașul Herson, ci și de a provoca o catastrofă ecologică regională. Rușii au deja precedente în generarea unor astfel de crize, după ce centrala hidroelectrică de la Kahovka a fost distrusă, iar sistemele de energie și tratare a apei din Herson funcționează la limită, sub bombardamente constante.

În ciuda declarațiilor alarmiste ale Rusiei, nu există dovezi care să confirme implicarea României sau a Poloniei în transportul unui astfel de dispozitiv către Ucraina. Expertiza internațională consideră acuzațiile drept nefondate, iar situația rămâne strict la nivelul propagandei ruse.

