Ursula von der Leyen atac nemilos la Donald Trump, după ce președintele SUA a zis că Europa e condusă de oameni „slabi”

Donald Trump nu ar trebui să se implice în democrația europeană, a declarat Ursula von der Leyen, la câteva zile după ce președintele SUA a lansat un atac usturător asupra Europei, scrie Politico.

„Nu este treaba noastră, când vine vorba de alegeri, să decidem cine va fi liderul unei țări, ci a poporului acelei țări.... Aceasta este suveranitatea alegătorilor și aceasta trebuie protejată”, a declarat președinta Comisiei Europene într-un interviu la evenimentul de gală Politico 28 de la Bruxelles.

„Nimeni altcineva nu ar trebui să se amestece”, a adăugat șefa Comisiei ca răspuns la o întrebare despre Strategia de Securitate Națională a SUA, care a fost publicată săptămâna trecută și a provocat controverse în Europa.

CITEȘTE ȘI - Rebeliune împotriva Ursulei von der Leyen: Strategia care pune pe jar țări precum Cehia, Irlanda, Slovacia sau Suedia

Strategia susține că Europa se confruntă cu „ștergerea civilizației” în următorii 20 de ani, o narațiune cu care liderii de extremă dreapta din Europa au rezonat, inclusiv cu prim-ministrul maghiar Viktor Orbán, precum și cu Rusia.

Documentul critică, de asemenea, eforturile europene de a controla partidele de extremă dreapta, numind astfel de mișcări cenzură politică și vorbește despre „cultivarea rezistenței față de traiectoria actuală a Europei în cadrul națiunilor europene”.

Von der Leyen a spus că acesta este unul dintre motivele pentru care UE a propus Scutul Democrației, menit să intensifice lupta împotriva interferențelor străine online, inclusiv în alegeri.

CITEȘTE ȘI - Scrisoare deschisă către Bruxelles: Noul plan de accize ar putea crește inflația și comerțul ilicit

Ursula von der Leyen: Care este poziția noastră? Care este puterea noastră?

Șefa Comisiei Europene a spus că a avut întotdeauna „o relație de lucru foarte bună” cu președinții SUA și „asta se întâmplă și astăzi”. Cu toate acestea, ea a subliniat că Europa ar trebui să se concentreze asupra ei înșiși, mai degrabă decât să se compare cu alte structuri.

„Din adâncul inimii mele, sunt o transatlanticistă convinsă. Dar ce este atât de important? [Ceea ce este] important este că... suntem mândri că suntem Uniunea Europeană, că ne uităm la puterea noastră și că facem față provocărilor pe care le avem”, a spus ea.

„Desigur, relația noastră cu Statele Unite s-a schimbat. De ce? Pentru că ne schimbăm. Și este atât de important să ținem cont de: Care este poziția noastră? Care este puterea noastră? Să lucrăm la acestea. Să fim mândri de asta. Să apărăm o Europă unificată. Aceasta este sarcina noastră... [să] ne privim pe noi înșine și să fim mândri de noi înșine”, a spus von der Leyen, în aplauzele mulțimii.

CITEȘTE ȘI - Paul McCartney se opune interzicerii în UE a unor denumiri precum burger şi cârnat pentru produse vegetariene

Donald Trump: Europa, condusă de oameni „slabi”

Președintele SUA a denunțat Europa ca fiind un grup de națiuni „în decădere” conduse de oameni „slabi” într-un interviu acordat lui Dasha Burns de la Politico.

„Cred că sunt slabi”, a spus Trump, referindu-se la președinții și prim-miniștrii continentului, adăugând: „Cred că nu știu ce să facă. Europa nu știe ce să facă.”

De asemenea, Politico l-a numit joi pe Trump cea mai puternică persoană care modelează politica europeană, plasându-l în fruntea listei anuale P28.