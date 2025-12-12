Budapesta îl critică dur pe Mark Rutte și îi cere să nu mai alimenteze tensiunile de război

Ultimele remarci ale secretarului general NATO sunt un semn clar că "toată lumea de la Bruxelles s-a aliniat împotriva eforturilor de pace ale preşedintelui american Donald Trump" şi, prin urmare, guvernul ungar îi cere lui Mark Rutte să "înceteze să alimenteze tensiunile de război", a declarat vineri pe Facebook ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI.

"Dacă cineva mai avea îndoieli că toţi cei de la Bruxelles şi-au pierdut cu adevărat minţile, aceştia ar putea fi convinşi în sfârşit după discursul secretarului general NATO de ieri (joi - n.r.) la Berlin", a afirmat ministrul în postarea sa.

"Mark Rutte a spus nişte lucruri dure: că 'noi' suntem următoarele ţinte ale ruşilor, care ar putea fi gata să atace NATO în cinci ani, şi că securitatea Ucrainei este securitatea noastră", a amintit Szijjarto.

Ministrul de Externe ungar: "Îi cerem lui Mark Rutte să înceteze să alimenteze tensiunile legate de război!"

"Secretarul general al NATO nu a folosit niciodată cuvinte atât de dure, dar acesta este un semn clar că toată lumea de la Bruxelles s-a aliniat împotriva eforturilor de pace ale preşedintelui american Donald Trump", a apreciat Szijjarto. "Prin această declaraţie, secretarul general al NATO a înjunghiat practic pe la spate negocierile de pace", a afirmat el.

Szijjarto a declarat că Ungaria, în calitate de membru al alianţei nord-atlantice, a respins remarcile secretarului general. "Securitatea ţărilor europene nu este garantată de Ucraina, ci de NATO însăşi! Iar Ucraina luptă pentru ea însăşi, nu pentru noi", a spus el.

"Astfel de declaraţii provocatoare sunt iresponsabile şi periculoase! Îi cerem lui Mark Rutte să înceteze să alimenteze tensiunile legate de război!", a insistat şeful diplomaţiei ungare.

