DCNews Stiri Budapesta îl critică dur pe Mark Rutte și îi cere să nu mai alimenteze tensiunile de război
Data actualizării: 13:11 12 Dec 2025 | Data publicării: 12:54 12 Dec 2025

Budapesta îl critică dur pe Mark Rutte și îi cere să nu mai alimenteze tensiunile de război
Autor: Elena Aurel

Mark Rutte: Rusia nu poate bloca aderarea Ucrainei la NATO Secretarul general al NATO, Mark Rutte. Sursa foto: Agerpres
 

Peter Szijjarto, ministrul de externe ungar, i-a cerut lui Mark Rutte să nu mai alimenteze tensiunile de război.

Ultimele remarci ale secretarului general NATO sunt un semn clar că "toată lumea de la Bruxelles s-a aliniat împotriva eforturilor de pace ale preşedintelui american Donald Trump" şi, prin urmare, guvernul ungar îi cere lui Mark Rutte să "înceteze să alimenteze tensiunile de război", a declarat vineri pe Facebook ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI.

"Dacă cineva mai avea îndoieli că toţi cei de la Bruxelles şi-au pierdut cu adevărat minţile, aceştia ar putea fi convinşi în sfârşit după discursul secretarului general NATO de ieri (joi - n.r.) la Berlin", a afirmat ministrul în postarea sa.

"Mark Rutte a spus nişte lucruri dure: că 'noi' suntem următoarele ţinte ale ruşilor, care ar putea fi gata să atace NATO în cinci ani, şi că securitatea Ucrainei este securitatea noastră", a amintit Szijjarto.

VEZI ȘI: Administrația Trump, suspectată că vrea să smulgă patru state din UE

Ministrul de Externe ungar: "Îi cerem lui Mark Rutte să înceteze să alimenteze tensiunile legate de război!"

"Secretarul general al NATO nu a folosit niciodată cuvinte atât de dure, dar acesta este un semn clar că toată lumea de la Bruxelles s-a aliniat împotriva eforturilor de pace ale preşedintelui american Donald Trump", a apreciat Szijjarto. "Prin această declaraţie, secretarul general al NATO a înjunghiat practic pe la spate negocierile de pace", a afirmat el.

Szijjarto a declarat că Ungaria, în calitate de membru al alianţei nord-atlantice, a respins remarcile secretarului general. "Securitatea ţărilor europene nu este garantată de Ucraina, ci de NATO însăşi! Iar Ucraina luptă pentru ea însăşi, nu pentru noi", a spus el.

"Astfel de declaraţii provocatoare sunt iresponsabile şi periculoase! Îi cerem lui Mark Rutte să înceteze să alimenteze tensiunile legate de război!", a insistat şeful diplomaţiei ungare.

VEZI ȘI: Germania cere Statelor Unite să participe la discuțiile de pace pentru Ucraina, la Berlin

