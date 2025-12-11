"Dresajul este realizat înainte de orice, de membrii familiei, din structura familiei de proveniență, după care de cei care ne vin parteneri. Dacă avem coloane vertebrale, nu ne vom lăsa niciodată dresați.

Partenerii din trecut nu au făcut decât să ne rănească

Noi avem nevoie de un conținut extrem de clar, care să fie cumva acceptat la nivel de familie și de cuplu, în așa fel încât să înțelegem, iar lucrurile să fie, îmi pare rău că va suna dur, dar mie îmi plac lucrurile clare, avem nevoie să înțelegem că totalitatea partenerilor pe care i-am avut până în prezent nu au făcut altceva decât să ne facă rău. Dacă noi și aici este valabil pentru subiecții care au terminat multe relații și în prezent sunt singuri nu ne așteptăm la un bine pe care aceștia să îl simtă după relație.

Că dacă exista bine, relația nu se finaliza. Și atunci noi trebuie să punctăm, acum este valid pentru persoanele care ies la date-uri pe mizeriile alea de date-uri, în care au senzația că vor găsi un bărbat de 40 sau 45 de ani sănătos la cap. Dragile mele, cu respect mă adresez din respect pentru voi și copiii voștri, făcuți cu alte persoane, despre care și despre ei ați crezut că sunt extraordinari, dar da, copilul e minunat, dar persoana la care ați făcut-o...

Așteptările de pe aplicațiile de dating: O „utopie”

Voi credeți că veți găsi un bărbat sănătos la minte și la trup la 45-50 de ani? Este o utopie. E ca atunci când crezi că mergi la Las Vegas și câștigi premiul cel mare, fiindcă noi trebuie să recunoaștem un adevăr: cu cât sunt mai bătrâni și mai singuri, cu atât au bube mai mari, peste tot și din toate punctele de vedere. Așa că stați liniștite, nu se va întâmpla nimic pozitiv.

Dacă aveți senzația că veți fi speciale, n-aveți decât să credeți chestia asta cât vreți, e dreptul vostru, nu există lucruri speciale", a explicat Radu Leca.