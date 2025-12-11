€ 5.0898
|
$ 4.3493
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0898
|
$ 4.3493
 
DCNews Stiri Iluzia partenerului perfect. De ce relațiile târzii nu aduc „binele” pe care îl așteptăm
Data actualizării: 15:44 11 Dec 2025 | Data publicării: 14:30 11 Dec 2025

EXCLUSIV Iluzia partenerului perfect. De ce relațiile târzii nu aduc „binele” pe care îl așteptăm
Autor: Dana Mihai

cuplu-divort-cearta_91648500 Sursa foto: Freepik/ Rol ilustrativ
 

Relațiile din familie și cuplu ne modelează încă din început, iar iluziile despre parteneri „perfecți” la vârste mature sunt doar capcane emoționale, avertizează vocea critică din acest discurs.

"Dresajul este realizat înainte de orice, de membrii familiei, din structura familiei de proveniență, după care de cei care ne vin parteneri. Dacă avem coloane vertebrale, nu ne vom lăsa niciodată dresați.

Partenerii din trecut nu au făcut decât să ne rănească

Noi avem nevoie de un conținut extrem de clar, care să fie cumva acceptat la nivel de familie și de cuplu, în așa fel încât să înțelegem, iar lucrurile să fie, îmi pare rău că va suna dur, dar mie îmi plac lucrurile clare, avem nevoie să înțelegem că totalitatea partenerilor pe care i-am avut până în prezent nu au făcut altceva decât să ne facă rău. Dacă noi și aici este valabil pentru subiecții care au terminat multe relații și în prezent sunt singuri nu ne așteptăm la un bine pe care aceștia să îl simtă după relație.

Citește și: Radu Leca dărâmă un mit uriaș. De ce spune că oamenii nu se schimbă niciodată

Că dacă exista bine, relația nu se finaliza. Și atunci noi trebuie să punctăm, acum este valid pentru persoanele care ies la date-uri pe mizeriile alea de date-uri, în care au senzația că vor găsi un bărbat de 40 sau 45 de ani sănătos la cap. Dragile mele, cu respect mă adresez din respect pentru voi și copiii voștri, făcuți cu alte persoane, despre care și despre ei ați crezut că sunt extraordinari, dar da, copilul e minunat, dar persoana la care ați făcut-o...

Așteptările de pe aplicațiile de dating: O „utopie”

Voi credeți că veți găsi un bărbat sănătos la minte și la trup la 45-50 de ani? Este o utopie. E ca atunci când crezi că mergi la Las Vegas și câștigi premiul cel mare, fiindcă noi trebuie să recunoaștem un adevăr: cu cât sunt mai bătrâni și mai singuri, cu atât au bube mai mari, peste tot și din toate punctele de vedere. Așa că stați liniștite, nu se va întâmpla nimic pozitiv.

Dacă aveți senzația că veți fi speciale, n-aveți decât să credeți chestia asta cât vreți, e dreptul vostru, nu există lucruri speciale", a explicat Radu Leca.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

relatii
relatii tarzii
partenerul perfect
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 29 minute
PMB: Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale începând cu 2026
Publicat acum 46 minute
Programul de loialitate PPC myRewards își dublează numărul de comercianți parteneri
Publicat acum 48 minute
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române îşi sărbătoreşte onomastica pe 18 decembrie
Publicat acum 52 minute
Vremea de Crăciun și Revelion 2026. Florinela Georgescu (ANM), prognoza până la finalul anului
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Temele la orele remediale sunt ilegale și inutile. Ce spune un profesor / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 09 Dec 2025
Neptun nu mai este retrograd! Patru zodii își recapătă puterea
Publicat pe 09 Dec 2025
Diana Buzoianu, mutarea strategică a PSD în fața lui Ilie Bolojan. Culisele ”vizitei” lui Sorin Grindeanu la Guvern: Două variante
Publicat pe 09 Dec 2025
Titi Aur: Dacă l-ai făcut din paznic, polițist local și acum are dreptul să anuleze permise, nu e în regulă
Publicat pe 10 Dec 2025
Cristian Ghinea, derapaj grav: Limbaj suburban din partea senatorului USR
Publicat pe 09 Dec 2025
Urgență bruscă și periculoasă în SUA. 18 milioane de americani, avertizați să rămână în case
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close