Brigitte Macron a intrat în conflict cu feministele din Franța, după ce le-a numit „proaste nenorocite"
Data actualizării: 12:37 10 Dec 2025 | Data publicării: 12:36 10 Dec 2025

Brigitte Macron a intrat în conflict cu feministele din Franța, după ce le-a numit „proaste nenorocite“
Autor: Ioan-Radu Gava

emmanuel-brigitte-macron-2_37946400 Brigitte Macron și soțul ei, Emmanuel Macron, președintele Franței. Sursa foto: Agerpres
 

Prima doamnă a Franței, Brigitte Macron, este presată să prezinte scuze publice, după ce a numit „proaste nenorocite“ un grup de feministe.

Asociaţiile feministe îi cer lui Brigitte Macron, soţia preşedintelui francez Emanuel Macron, să prezinte "public scuze" şi "să condamne clar" violenţele sexiste şi sexuale, după ce prima doamnă a numit "proaste nenorocite" un grup de activiste feministe, relatează AFP.

Brigitte Macron a făcut aceste remarci duminică, referindu-se la feministele care au întrerupt un spectacol al comediantului Ary Abittan, acuzat de viol, dar care în cele din urmă a beneficiat de neînceperea urmăririi penale, conform unui video publicat de revista săptămânală Public.

Derapaj din partea lui Brigitte Macron. Reacții din partea feministelor din Franța

Momentul a fost divulgat presei tabloide în urma unei gafe a agenţiei foto Bestimage - a cărei proprietară este apropiată de Brigitte Macron -, fără ca sunetul sau dialogul să fi fost verificate, conform informaţiilor confirmate pentru AFP de Bestimage.

"Aceste cuvinte, rostite de soţia preşedintelui Republicii, nu sunt un simplu derapaj: ele dezvăluie dispreţul profund al elitelor faţă de cele care îndrăznesc să rupă codul tăcerii din jurul violenţelor sexuale", a denunţat colectivul 'Greva Feministă', care reuneşte aproximativ şaizeci de asociaţii, sindicate şi federaţii, într-un comunicat publicat marţi seara.

Remarcile lui Brigitte Macron au stârnit reacţii şi din partea unor personalităţi dedicate luptei împotriva violenţelor sexuale, precum actriţele Judith Godreche, care a scris pe Instagram "Şi eu sunt o proastă nenorocită", şi Marion Cotillard, care a scris la rândul său "Sunt o proastă nenorocită şi sunt mândră de asta".

Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Maud Bregeon, a apărat-o pe Brigitte Macron miercuri, declarând că prima doamnă a vorbit "spontan" într-un cadru privat şi cerând ca aceasta să fie "lăsată în pace".

Brigitte Macron
feministe
franta
prima doamna a frantei
