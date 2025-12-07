Giorgia Meloni a vorbit la telefon cu Zelenski. Ce i-a promis

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a avut duminică o convorbire telefonică cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, înaintea vizitelor sale planificate la Londra, Bruxelles şi Roma pentru discuţii privind procesul de pace, a anunţat serviciul de presă al executivului de la Roma, citat de Reuters, potrivit Agerpres.

Trimisul special al preşedintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, declarase anterior că un acord pentru încheierea războiului este "foarte aproape" şi depinde de rezolvarea a doar două probleme majore, însă Kremlinul a reacţionat, afirmând că unele dintre propunerile SUA trebuie modificate radical.

VEZI ȘI: Germania cere Chinei să-și folosească influența asupra Rusiei pentru un armistițiu în Ucraina

Ce i-a transmis Giorgia Meloni

Meloni a reafirmat solidaritatea Italiei în urma unui nou val de atacuri ruseşti "nediscriminatorii" asupra unor ţinte civile în Ucraina şi a anunţat trimiterea de ajutoare de urgenţă pentru a sprijini infrastructura energetică şi populaţia Ucrainei.

Generatoare furnizate de companiile italiene vor fi livrate în săptămânile următoare, se arată în comunicat.

Şefa guvernului italian şi-a reiterat, de asemenea, sprijinul pentru negocierile în curs şi eforturile conduse de SUA pentru a asigura o "pace justă şi durabilă".

Ea a salutat voinţa Kievului de a se angaja cu bună-credinţă în negocieri şi a îndemnat Moscova să dea dovadă de o deschidere similară, potrivit comunicatului.

Preşedintele Zelenski urmează să se întâlnească cu liderii europeni în zilele următoare, în cadrul consultărilor privind încheierea conflictului care durează de aproape patru ani.

VEZI ȘI: Macron avertizează China: UE ar putea introduce taxe vamale similare celor impuse de Trump