Macron avertizează China: UE ar putea introduce taxe vamale similare celor impuse de Trump

Preşedintele francez Emmanuel Macron a avertizat China, duminică, că dacă nu cooperează pentru a reduce excedentul său comercial, Uniunea Europeană va fi obligată să reacţioneze în lunile următoare cu măsuri care ar putea include tarife vamale similare celor impuse de preşedintele american Donald Trump, relatează EFE şi AFP, citate de Agerpres.

Într-un interviu publicat duminică de cotidianul economic francez Les Echos, după vizita sa în China, de miercuri până vineri, care s-a concentrat, printre altele, pe deficitul UE de peste 300 de miliarde de euro faţă de gigantul asiatic în 2024, Macron propune o agendă de cooperare cu Beijingul, care ar include mai multe investiţii chineze în Europa.

Preşedintele francez a spus că le-a transmis liderilor chinezi că "dacă nu reacţionează, noi, europenii, vom fi forţaţi în lunile următoare să luăm măsuri ferme şi să limităm cooperarea, precum Statele Unite, de exemplu în ceea ce priveşte tarifele la produsele chineze".

Washingtonul impune tarife vamale puternice la produsele chineze, chiar dacă le-au redus de la 57% la 47% în cadrul unui acord, anunţat la sfârşitul lunii octombrie între cele două ţări.

Şeful statului francez, care a discutat această posibilitate cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, consideră că UE trebuie să reacţioneze, deoarece este o chestiune de viaţă şi de moarte pentru industria sa, care se confruntă, pe de o parte, cu noile tarife americane şi, pe de altă parte, cu o concurenţă pe care o consideră neloială în multe privinţe din partea Chinei.

Macron recunoaşte că provocarea pe care o lansează Beijingului necesită formarea unui front european comun, ceea ce nu este uşor, mai ales pentru că Germania "nu este încă pe deplin pe linia noastră", întrucât multe dintre companiile sale sunt prezente în China şi se teme de consecinţe, deşi Berlinul devine conştient că "dezechilibrele o afectează şi pe ea".

Macron insistă că a încercat să le explice chinezilor că excedentul comercial pe care îl au faţă de europeni "nu poate fi menţinut, deoarece îşi ucid propriii clienţi" şi le reproşează în special faptul că achiziţionează foarte puţine produse europene.

În timp ce afluxul masiv de produse chineze dăunează grav modelului industrial european, care s-a bazat istoric pe maşini-unelte şi pe sectorul auto, tarifele impuse de Trump exacerbează problema prin redirecţionarea către Europa a unei părţi din fluxul de exporturi al Chinei care se îndrepta înainte către SUA.

Diagnosticul lui Macron este că europenii sunt zdruncinaţi de cele două mari puteri economice, iar consecinţa este că Europa a devenit o "piaţă de ajustare", iar acesta "este cel mai rău scenariu posibil".

În faţa acestei situaţii, preşedintele francez insistă că şi Europa trebuie să reacţioneze la rândul său şi să pună în aplicare "o politică de competitivitate care să treacă prin simplificarea şi aprofundarea pieţei unice, investiţii în inovare, o protecţie justă a frontierelor noastre, finalizarea uniunii noastre vamale şi o agendă fermă de securitate economică europeană".

Macron cere investiții chineze în Europa, nu doar exporturi

UE trebuie să pună în aplicare celebrul raport al fostului preşedinte al Băncii Centrale Europene (BCE), Mario Draghi, privind competitivitatea şi să-şi valorifice piaţa internă, care este cea mai mare din lume, precum şi faptul că UE dispune de cea mai mare rezervă de economii care, în lipsa unei unificări suficiente şi a unei atractivităţi deficitare, se îndreaptă în mare parte către SUA.

Pentru a realiza această schimbare, preşedintele francez consideră că trebuie modificate unele concepţii şi acţiuni, cum ar fi vânzarea în continuare de către BCE a titlurilor de datorie suverană pe care le are în portofoliu, întrucât aceasta, în opinia sa, riscă să crească ratele dobânzilor pe termen lung, să încetinească activitatea şi să reevalueze euro.

Macron propune, de asemenea, ca China să-şi direcţioneze o parte din capital către UE, aşa cum au făcut europenii acum aproximativ 20 de ani cu transferurile de tehnologie.

"Noi nu putem să importăm constant. Întreprinderile chineze trebuie să vină pe teritoriul european", a pledează el.

Circa 10 sectoare sunt vizate, printre care bateriile, rafinarea litiului, energia eoliană, energia fotovoltaică, vehiculele electrice, pompele de căldură, produsele electronice de larg consum, tehnologiile de reciclare, robotica industrială şi componentele.

Dar investiţiile chineze în Europa "nu trebuie să fie prădătoare, adică făcute în scopuri de hegemonie şi de creare a dependenţelor", subliniază Emmanuel Macron.

La rândul său, UE trebuie să-şi protejeze sectoarele cele mai vulnerabile, ca industria auto faţă tăvălugului vehiculelor electrice chineze şi, în paralel, "să reangajeze o politică de competitivitate".