€ 5.0941
|
$ 4.3981
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3981
 
DCNews Stiri Nicușor Dan, mesaj de 8 Martie: Din pǎcate, astǎzi nu toate femeile primesc flori și prețuire
Data publicării: 13:50 08 Mar 2026

Nicușor Dan, mesaj de 8 Martie: Din pǎcate, astǎzi nu toate femeile primesc flori și prețuire
Autor: Anca Murgoci

nicusor dan Nicușor Dan / Administrația Prezidențială

Nicușor Dan, președintele României, a transmis un mesaj de 8 Martie, de Ziua Femeii.

Nicușor Dan a zis că astǎzi nu toate femeile primesc flori și prețuire. Gândurile sale se îndreaptă mai ales cǎtre mamele singure, cǎtre femeile victime ale violenței domestice, cǎtre acelea care au reușit sǎ se desprindǎ din relații toxice și își continuǎ viața cu demnitate și determinare, cǎtre toate bunicile care trǎiesc în singurǎtate. 

„La mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor! De Ziua Internațională a Femeii, vǎ mulțumesc pentru tot ce faceți pentru familiile dumneavoastră și pentru comunitate. 

Prea des uitǎm cât de mult vǎ datorǎm, cât de puternice și de curajoase sunteți. Din pǎcate însǎ, astǎzi nu toate femeile primesc flori și prețuire. Gândurile mele se îndreaptă mai ales cǎtre mamele singure, cǎtre femeile victime ale violenței domestice, cǎtre acelea care au reușit sǎ se desprindǎ din relații toxice și își continuǎ viața cu demnitate și determinare, cǎtre toate bunicile care trǎiesc în singurǎtate. Va admir pentru curaj și putere! 

România mai are multe de fǎcut pentru a asigura respectul, șansele egale și protecția fiecǎrei femei. Voi continua sǎ susțin cu fermitate aceste obiective”, a fost mesajul lui Nicușor Dan.

VEZI ȘI: De 8 Martie, un text dedicat mamelor pentru care nu există cuvânt în dicționar 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
ziua femeii
8 martie
ziua mamei
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 48 minute
Semnal de alarmă privind AI: Suntem în epoca de piatră a inteligenței artificiale. Deocamdată trăim șocul, dar ce urmează?
Publicat acum 58 minute
Nicușor Dan, mesaj de 8 Martie: Din pǎcate, astǎzi nu toate femeile primesc flori și prețuire
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Prima țară care raționalizează benzina și motorina din cauza războiului cu Iranul. Cozi imense la pompe / video viral
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Așa arată alimentația celui mai longeviv bărbat (111 ani) din Statele Unite: Aceste trei alimente nu lipsesc niciodată
Publicat acum 1 ora si 27 minute
Poliția și mascații au descins în direct la România TV / foto în articol
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 27 minute
Poliția și mascații au descins în direct la România TV / foto în articol
Publicat acum 6 ore si 14 minute
Găsește pe cineva care se uită la tine așa cum se uită Țoiu la Ponta. Imagine de colecție / foto în articol
Publicat acum 2 ore si 43 minute
A fost desemnat noul lider suprem al Iranului, succesorul ayatollahului Ali Khamenei. Update: Anunțul Israelului
Publicat acum 6 ore si 32 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 9: A fost desemnat un nou lider suprem în Iran / China vorbește despre o confruntare cu SUA
Publicat acum 4 ore si 28 minute
Imagini publicate din greșeală cu mesajul lui Vladimir Putin de Ziua Femeii. Cum ar fi fost surprins liderul de la Kremlin / video viral
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close