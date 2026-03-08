Nicușor Dan, mesaj de 8 Martie: Din pǎcate, astǎzi nu toate femeile primesc flori și prețuire

Nicușor Dan a zis că astǎzi nu toate femeile primesc flori și prețuire. Gândurile sale se îndreaptă mai ales cǎtre mamele singure, cǎtre femeile victime ale violenței domestice, cǎtre acelea care au reușit sǎ se desprindǎ din relații toxice și își continuǎ viața cu demnitate și determinare, cǎtre toate bunicile care trǎiesc în singurǎtate.

„La mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor! De Ziua Internațională a Femeii, vǎ mulțumesc pentru tot ce faceți pentru familiile dumneavoastră și pentru comunitate.

Prea des uitǎm cât de mult vǎ datorǎm, cât de puternice și de curajoase sunteți. Din pǎcate însǎ, astǎzi nu toate femeile primesc flori și prețuire. Gândurile mele se îndreaptă mai ales cǎtre mamele singure, cǎtre femeile victime ale violenței domestice, cǎtre acelea care au reușit sǎ se desprindǎ din relații toxice și își continuǎ viața cu demnitate și determinare, cǎtre toate bunicile care trǎiesc în singurǎtate. Va admir pentru curaj și putere!

România mai are multe de fǎcut pentru a asigura respectul, șansele egale și protecția fiecǎrei femei. Voi continua sǎ susțin cu fermitate aceste obiective”, a fost mesajul lui Nicușor Dan.

