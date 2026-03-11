Imagini virale: Ambasadorul Japoniei surprins la Vulcanii Noroioși cu pantoful „înghițit” de noroi (VIDEO)

Ambasadorul Japoniei în România, Takashi Katae, a publicat, pe rețelele sociale, un clip de 40 de secunde cu vizita lui în Buzău. Diplomatul s-a amuzat de faptul că și-a pierdut un pantof în noroi la Vulcanii Noroioși și a lăudat cârnații de Pleșcoi și covrigii de Buzău.

În urma vizitei sale în județul Buzău de la începutul lunii martie, care a cuprins și o întâlnire oficială cu președintele CJ Buzău, Marcel Ciolacu, ambasadorul Japoniei în România a publicat pe conturile de Instagram și Facebook ale Ambasadei Japoniei un scurt video despre experiențele sale în județ, relatează Agerpres.

Oficialul a vizitat rezervația Vulcanii Noroioși din „Ținutul Buzăului” și a degustat din preparatele locale.

Ambasadorul s-a deplasat la Buzău pentru o discuție dedicată dezvoltării relației româno-japoneze

„Mă aflu la Pâclele Mari din Buzău, zonă cunoscută pentru Vulcanii Noroioși. Pentru că noroiul de la suprafață era atât de lipicios, pantoful meu a fost înghițit de noroi. Aceștia sunt cârnații de Pleșcoi. Acum voi încerca covrigii de Buzău. Salutări de la ruinele thermelor de la Pietroasele”, a transmis, într-un video postat pe pagina oficială a Ambasadei Japoniei în România, ambasadorul Takashi Katae.

La începutul lunii martie, ambasadorul s-a deplasat la Buzău pentru o discuție dedicată dezvoltării relației româno-japoneze la nivel regional. Oficialul a fost primit de către președintele CJ Buzău, Marcel Ciolacu, la finalul întrevederii având loc și o vizită la Banca de Resurse Genetice Vegetale, unde directorul instituției, cercetătorul Costel Vânătoru, a reamintit faptul că proiectul a prins contur cu sprijin japonez, în urma vizitei directorului Institutului de Horticultură din Japonia în 1992.

„Ne-am mulțumit reciproc pentru colaborarea foarte bună din perioada în care am condus Guvernul României. Excelența Sa a subliniat că vizita mea în Japonia, în 2022, a contribuit la consolidarea Parteneriatului Strategic dintre România și Japonia, iar eu am transmis aprecierea pentru deschiderea constantă a părții japoneze. Mi-am exprimat dorința de a continua această cooperare și din poziția de președinte al Consiliului Județean Buzău”, a transmis, la acel moment, Marcel Ciolacu.

Ambasadorul Japoniei a făcut apoi o vizită în județul Buzău pentru a lua contact cu atracțiile turistice, obiceiurile și preparatele locale.

VEZI VIDEO AICI: