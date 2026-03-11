€ 5.0955
Horoscop 11 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data publicării: 08:47 11 Mar 2026

EXCLUSIV Horoscop 11 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

colaj retro animat femeie stele Sursă foto: Freepik

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Jupiter și-a oprit retrogradarea în semnul Racului, unde va mai rămâne până la finalul lunii iunie. Jupiter reprezintă expansiunea, oportunitățile, credința. Arhetipul Racului reprezintă familia, rădăcinile, atașamentul, emoțiile. În următoarele luni, ne vom putea manifesta fără probleme când vine vorba despre aceste domenii.

Horoscop 11 martie 2026 Berbec

Astrologul îți recomandă să găsești un echilibru în comunicare. Adică nici să fii foarte secretos, dar nici să dai prea multe detalii care ar trebui ținute doar pentru tine.

Horoscop 11 martie 2026 Taur

Pe plan financiar, s-ar putea să te confrunți cu un nivel crescut de instabilitate. Unele cheltuieli nu le poți evita, însă pe altele le poți aborda diferit.

Horoscop 11 martie 2026 Gemeni

Este una dintre acele zile în care ai putea fi mai curajos pe plan profesional. Poți îmbina rațiunea cu intuiția în momentele în care alții nu vor să experimenteze.

Horoscop 11 martie 2026 Rac

Ai în față nu doar o zi, ci și o perioadă potrivită pentru învățare, cursuri noi sau chiar călătorii. Jupiter nu mai este retrograd în semnul tău și îți aduce optimism.

Horoscop 11 martie 2026 Leu

Propria viziune contează, însă nu ți-ar prii să stai departe de ceilalți. Ai nevoie de conexiune, schimb de idei, curiozitate. Nu înseamnă că depinzi de ei.

Horoscop 11 martie 2026 Fecioară

Calitatea zilei va depinde, în mare parte, de atmosfera din sânul familiei. Liniștea de acasă te va ajuta să fii productiv, să rezolvi probleme chiar mai vechi.

Horoscop 11 martie 2026 Balanță

Stresul de la locul de muncă este inevitabil. Însă, astăzi, vei avea un cuvânt de spus în gestionarea acestuia. O vei face în mod conștient.

Horoscop 11 martie 2026 Balanță

Horoscop 11 martie 2026 Scorpion

Debordezi de energie și de idei. Însă, astrologul îți recomandă să te adaptezi mediului exterior. Adică, să nu te oferi cu totul imediat, ci în doze.

Horoscop 11 martie 2026 Săgetător

Luna îți tranzitează semnul. Deci să nu te mire dacă te confrunți cu stări alternante, fluctuații pe plan emoțional, agitație sau chiar o stare constantă de lene.

Horoscop 11 martie 2026 Capricorn

Astrologul îți recomandă să ai în vedere expresia “fapte, nu vorbe”. Nu te ajută analiza excesivă a niciunui proiect. Trebuie să treci la acțiune!

Horoscop 11 martie 2026 Vărsător

Nu te da bătut cu una cu două! Perseverența este cea care îți va asigura succesul în orice vrei tu. Când alții abandonează lupta, tu continu-o!

Horoscop 11 martie 2026 Pești

Ultimul lucru pe care ți-l dorești este o zi apatică! Vei fi nevoit să revii asupra unor decizii. De asemenea, să ai în vedere ceva: nimic nu este întâmplător!

astrolog daniela simulescu
horoscop zilnic
