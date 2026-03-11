€ 5.0955
BANCUL ZILEI: Adresă către Casa de Pensii
Data publicării: 06:39 11 Mar 2026

BANCUL ZILEI: Adresă către Casa de Pensii
Autor: Crişan Andreescu

banc1

Bancul zilei. Vorbindu-se tot mai mult despre creșterea vârstei de pensionare, un tip se adresează Casei de Pensii.

Vă rog să analizați cu seriozitatea Proiectul de Lege referitor la creșterea vârstei de pensionare.

Puteți să creșteți vârsta de pensionare la 70 de ani, sau chiar la 8o de ani, dar calculați eficiența: Mă voi căsători cu o femeie de 2o de ani, dar va trebui să-i plătiți pensia de urmaș vreo 60 de ani.

Aștept răspunsul oficial!

