BANCUL ZILEI: Adresă către Casa de Pensii

Vă rog să analizați cu seriozitatea Proiectul de Lege referitor la creșterea vârstei de pensionare.

Puteți să creșteți vârsta de pensionare la 70 de ani, sau chiar la 8o de ani, dar calculați eficiența: Mă voi căsători cu o femeie de 2o de ani, dar va trebui să-i plătiți pensia de urmaș vreo 60 de ani.

Aștept răspunsul oficial!