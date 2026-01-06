BANCUL ZILEI: Secretul unui bebeluș...

S-a născut perfect sănătos, nimic nu părea a fi in neregulă, cu excepția faptului că râdea incontinuu. Râdea de se prăpădea și nu se putea opri.

Toți specialiștii, doctorii, asistentele examinau bebelușul, in fața părinților plini de îngrijorare, dar lui nu-i păsa, râdea în hohote, cu pumnii strânși, și lacrimile ii curgeau pe obraji.

La un moment dat, unul din pediatrii încearcă să îi desfacă pumnișorul strâns să vadă dacă totul este in regulă. Și ce găsește? Surpriză!

O pilulă contraceptivă!