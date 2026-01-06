€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Stiri Bancul zilei BANCUL ZILEI: Secretul unui bebeluș...
Data actualizării: 08:41 06 Ian 2026 | Data publicării: 08:40 06 Ian 2026

BANCUL ZILEI: Secretul unui bebeluș...
Autor: Crişan Andreescu

banc5_34674600
 

Bancul zilei. La maternitate, un bebeluș tocmai a venit pe lume.

S-a născut perfect sănătos, nimic nu părea a fi in neregulă, cu excepția faptului că râdea incontinuu. Râdea de se prăpădea și nu se putea opri.

Toți specialiștii, doctorii, asistentele examinau bebelușul, in fața părinților plini de îngrijorare, dar lui nu-i păsa, râdea în hohote, cu pumnii strânși, și lacrimile ii curgeau pe obraji.

La un moment dat, unul din pediatrii încearcă să îi desfacă pumnișorul strâns să vadă dacă totul este in regulă. Și ce găsește? Surpriză!

O pilulă contraceptivă!

Vezi și: Bancul zilei: Bulă la psiholog

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Marea problemă de pe Autostrada Moldovei: „M-a șocat ușurința cu care se face așa ceva pe A7”
Publicat acum 20 minute
BANCUL ZILEI: Secretul unui bebeluș...
Publicat acum 24 minute
Câte zile se bea Agheasma Mare de la Bobotează. Ce facem cu agheasma rămasă
Publicat acum 35 minute
Horoscop 6 ianuarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 55 minute
De ce îl trimite Gigi Becali pe Tavi Popescu la noua echipă a lui Șumudică: Cu 3 persoane nu mai are voie nici la telefon să vorbească!
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Ian 2026
Dmitri Medvedev propune răpirea unui important lider din UE, după modelul Maduro
Publicat pe 04 Ian 2026
Harta care provoacă fiori unei țări din UE. Mesaj din anturajul lui Trump: Ce urmează după Venezuela / foto în articol
Publicat acum 16 ore si 35 minute
Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate
Publicat acum 9 ore si 43 minute
”Monstruozitatea” dată pe sub ușă de Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa îți poți pierde casa!
Publicat pe 04 Ian 2026
Radiografia lui Adrian Năstase după intervenția SUA în Venezuela: Să nu fim naivi și să hotărâm că „vin românii”
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close