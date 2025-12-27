€ 5.0890
BANCUL ZILEI. După căsătorie
Data actualizării: 07:03 27 Dec 2025 | Data publicării: 07:01 27 Dec 2025

BANCUL ZILEI. După căsătorie
Autor: Crişan Andreescu

banc5_34674600
 

Bancul zilei. Doi tineri căsătoriți se întorc din luna de miere.

A doua zi, mireasa își sună mama, plângând:

 – Deci, cum a fost, fiica mea?

– Oh, mamă, a fost minunat. Atât de romantic!. Mamă, dar imediat ce am ajuns acasă, a început să-mi vorbească urât. Nu am auzit niciodată astfel de cuvinte! Trebuie să vii să mă iei acasă! Te rog, mamă!

– Hai, draga mea, calmează-te! Ce ți-a spus?

– Nu vreau să-ți spun. Îmi e atât de rușine. E îngrozitor. Trebuie să vii să mă iei acasă. Te rog, mamă!

– Draga mea, ce lucruri oribile îți zice? Știi că mie îmi poți spune orice.

– Mamă, îmi spune cuvinte precum „gătește cina”, „calcă-mi o cămașă”, „șterge praful” și „fă patul”!

Vezi și: BANCUL ZILEI: Zgârcitul se însoară

