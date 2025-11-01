€ 5.0851
Data publicării: 05:59 01 Noi 2025

BANCUL ZILEI: Ce îți este cu iubirea...
Autor: Crişan Andreescu

Bancul zilei. Ion se trezește într-o dimineața cu o mahmureală îngrozitoare dupa o noapte petrecută la o petrecere de afaceri. Se chinuie sa-și deschidă ochii și primul lucru pe care îl vede sunt doua aspirine așezate lângă un pahar cu apă pe noptieră.

Și lângă el, un trandafir roșu! Ion se ridica din pat și-îsi vede hainele curate și călcate. Se uită prin cameră și vede că totul e în ordine perfectă și lucește de curățenie. La fel e și în restul casei. Ia aspirinele, se sperie cand se uită în oglinda din baie și vede ca are un ochi vânăt și în cele din urmă observă un bilet pe masă pe care scria: "Dragul meu, micul dejun e in cuptor. Eu am ieșit la cumpărături. Te iubesc!!" Se târăște gemând până în bucătărie și vede că într-adevăr îl așteaptă micul dejun aburind și ziarul de dimineață. Fiul lui e și el în bucătărie. Ion îl întreabă cu multă precauție:

- Fiule, ce s-a întaâmplat azi-noapte?
- Păi, ai ajuns acasă beat turta dupa 3 dimineața și ai luat-o razna. Ai rupt masuța din sufragerie, ai vomitat pe coridor, ți-ai făcut nevoile  pe floarea mamei și ți-ai învinețit un ochi cand ai dat cu capul de ușa, ca să arăi ce tare ești.

- Atunci de ce este totul într-o ordine atât de perfecta, atât de curat, am primit un trandafir roșu și micul dejun mă așteapta pe masă????

- Ah, asta-i simplu, îi răspunde fiul. Mama te-a târât pâna în dormitor și când a încercat sa-ți dea jos pantalonii i-ai spus: "Lasa-ma în pace femeie, sunt însurat!"

