€ 5.0753
|
$ 4.3117
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 08:21 23 Sep 2025

BANCUL ZILEI: Cum să-ți alegi partenerul de viață

Autor: Crişan Andreescu
banc3_93936300
 

Bancul zilei. O tânără i se adresează tatălui săiu

-Tată, sunt îndrăgostită de un băiat departe de mine, din America. Ne-am cunoscut pe un site de înâlniri, am devenit prieteni pe Facebook, am vorbit pe WatsApp, m-a cerut de nevastă pe Skype. Am nevoie de acordul și binecuvîntarea ta.

La care tatăl îi spune:

-Wow, serios? Atunci căsătorește-te pe Twitter, distrează-te online, cumpără-ți copii de pe Tocmai.ro, și dacă te-ai săturat de soțul tău vinde-l pe OLX...

Vezi și: BANCUL ZILEI: Bulă merge la psiholog

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Neymar, reacție dură când a văzut clasamentul Balonului de Aur 2025
Publicat acum 10 minute
Iranul amenință cu programul nuclear, în timp Occidentul presează pentru un compromis
Publicat acum 23 minute
Vremea pe o lună. Prognoza meteo până-n 20 octombrie/ Ce se întâmplă cu temperaturile în următoarele săptămâni
Publicat acum 30 minute
Horoscop 23 septembrie. Risc de amăgire pentru o zodie
Publicat acum 42 minute
Drone suspecte au perturbat zborurile pe Aeroporturile din Copenhaga și Oslo
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Sep 2025
Kamala intră la rupere: Dezvăluirile Kamalei Harris despre Biden și alți lideri americani provoacă o adevărată furtună între democrați
Publicat pe 21 Sep 2025
Alexandru Athanasiu și achitarea care a schimbat o viață
Publicat pe 21 Sep 2025
Va demisiona Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Analiza lui Chirieac
Publicat pe 21 Sep 2025
Cele mai cancerigene trei alimente care există
Publicat pe 21 Sep 2025
BANCUL ZILEI: Cum se dezleagă limba la o bere
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close