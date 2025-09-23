BANCUL ZILEI: Cum să-ți alegi partenerul de viață

-Tată, sunt îndrăgostită de un băiat departe de mine, din America. Ne-am cunoscut pe un site de înâlniri, am devenit prieteni pe Facebook, am vorbit pe WatsApp, m-a cerut de nevastă pe Skype. Am nevoie de acordul și binecuvîntarea ta.

La care tatăl îi spune:

-Wow, serios? Atunci căsătorește-te pe Twitter, distrează-te online, cumpără-ți copii de pe Tocmai.ro, și dacă te-ai săturat de soțul tău vinde-l pe OLX...

