TOP bancuri de Sf. Andrei

- Corporatiştii obișnuiesc să își pună sub pernă un stick USB cu prezentările de la job să vadă dacă visează vreo mărire de salariu.

- În seara de Sf. Andrei, fetele din Vaslui dorm cu toporul sub pernă pentru a visa dacă sunt următoarea victimă.

- Cocalarii spun că dacă mănanci o shaorma cu mult usturoi de Sfântul Andrei ești păzit de rele tot anul ce vine.

- Se spune că în noaptea de Sf. Andrei fetele care doresc să-și vadă ursitul trebuie să stea dezbrăcate în fața oglinzii la miezul nopții, ținând o lumânare aprinsă, iar în oglină va vedea chipul celui sortit. Dar, nu știu cum se face, că acestea văd chipul soțului peste tot!

- Bucătarii sfătuiesc fetele care nu știu să își pregătească perna pentru noaptea de Sf. Andrei: busuiocul merge cu puțin rozmarin și pentru mai multă aromă trebuie adăugat și puțin coriandru.

- Elevii obișnuiesc să doarmă cu carnetul de note sub pernă pentru a visa la ce materie vor lua note proaste.

- Politicienii obișnuiesc ca în noaptea de Sfântul Andrei să doarmă cu un stilou și o foaie sub pernă pentru a visa dacă și anul următor vor semna contracte avantajoase cu statul.