€ 5.0963
|
$ 4.3286
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0963
|
$ 4.3286
 
DCNews Stiri Ucraina evacuează 14 localități din nordul țării, după atacurile rusești
Data actualizării: 15:43 30 Dec 2025 | Data publicării: 15:39 30 Dec 2025

Ucraina evacuează 14 localități din nordul țării, după atacurile rusești
Autor: Iulia Horovei

ucraina rusia razboi atac Atacuri rusești în Ucraina/ rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres
 

Autorităţile din nordul Ucrainei au ordonat evacuarea a 14 localități, după o serie continuă de atacuri rusești.

Autorităţile din regiunea Cernihiv (în nordul Ucrainei) au ordonat marţi evacuarea a 14 localităţi din apropierea frontierei cu Rusia şi Belarus, din cauza bombardamentelor ruseşti zilnice, transmite AFP.

Autorităţile raportează frecvent atacuri cu drone asupra acestei regiuni, care a fost ferită de lupte terestre de la contraofensiva ucraineană din 2022 şi retragerea trupelor ruse, dar care se află în raza tirurilor Rusiei vecine.

Evacuare de urgență în nordul Ucrainei

„Consiliul de Apărare a decis evacuarea a 14 aşezări din apropierea frontierei, unde locuiesc încă 300 de persoane”, a declarat şeful administraţiei militare regionale Viaceslav Ceaus într-un comunicat, precizând că "zona din preajma frontierei este bombardată în fiecare zi".

Potrivit acestei surse, evacuările vizează comunităţile din Novgorod-Siverski, Semenivka, Snovsk, fiecare situată între 10 şi 40 km distanţă de frontiera cu Rusia, precum şi din Gorodnia, la 20 km de Rusia şi Belarus.

„Trebuie să realizăm evacuarea în termen de 30 de zile”, a precizat Ceaus.

Odată cu venirea iernii, Moscova şi-a intensificat atacurile aeriene cu drone şi rachete, vizând în special infrastructurile energetice din Ucraina şi aruncând locuitorii în întuneric.

„În acest an, peste 1.400 de locuitori au părăsit zona de frontieră”, a adăugat Ceaus.

În octombrie, un atac rusesc cu drone împotriva localităţii Novgorod-Siverski s-a soldat cu patru morţi.

Autorităţile ucrainene ordonă frecvent evacuări obligatorii de civili, în special în zonele din est, unde trupele ruse avansează în faţa forţelor ucrainene, care duc lipsă de oameni şi muniţii.

Aceste evacuări au loc în timp ce eforturi diplomatice sunt angajate din noiembrie sub egida Washingtonului pentru a se încerca să se pună capăt conflictului, cel mai sângeros în Europa după cel de-al Doilea Război Mondial, notează Agerpres.

Citește și: Vladimir Putin s-a răzgândit. Kremlinul anunță că îşi va înăspri poziţia în negocierile cu Ucraina

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ucraina
rusia
evacuari
cernihiv
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
SUA ar urma să impună sancţiuni împotriva mai multor oficiali din Germania
Publicat acum 16 minute
Ucraina evacuează 14 localități din nordul țării, după atacurile rusești
Publicat acum 46 minute
Accident de telecabină într-o stațiune din Italia. Șase oameni au fost răniți, după ce o cabină s-a izbit de bariera stației de sosire
Publicat acum 53 minute
Profesori și studenți la Medicină, trimiși în judecată de DNA: Acuzații de mită pentru transmiterea subiectelor la examenul de rezidențiat
Publicat acum 57 minute
Cine e Adriana Miron, noua șefă de cabinet a ministrului Irineu Darău (USR), condamnată în trecut la închisoare
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Dec 2025
Brigitte Bardot a murit. Update: Mesajul preşedintelui francez Emmanuel Macron
Publicat pe 29 Dec 2025
Reacția PSD după ce judecătorii CCR propuși de partid au lipsit la ședința de luni privind pensiile speciale ale magistraților
Publicat pe 29 Dec 2025
Anunțul lui Macron după întâlnirea de la Mar-A-Lago dintre Trump şi Zelenski
Publicat pe 28 Dec 2025
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 29 decembrie - 4 ianuarie
Publicat pe 28 Dec 2025
Motivul pentru care PSD nu iese de la guvernare. Chirieac: Domnul Bolojan nu mai e PNL-ist, e USR-ist
 
cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Care este filmul anului 2025?
1. Mission: Impossible – The Final Reckoning
2. Superman (2025)
3. Captain America: Brave New World
4. Thunderbolts
5. The Fantastic Four: First Steps
6. Snow White
7. The Naked Gun
8. Anaconda
9. The Running Man Sinners
10. Sinners
Trimite răspunsul
x close