Ucraina evacuează 14 localități din nordul țării, după atacurile rusești

Autorităţile din regiunea Cernihiv (în nordul Ucrainei) au ordonat marţi evacuarea a 14 localităţi din apropierea frontierei cu Rusia şi Belarus, din cauza bombardamentelor ruseşti zilnice, transmite AFP.

Autorităţile raportează frecvent atacuri cu drone asupra acestei regiuni, care a fost ferită de lupte terestre de la contraofensiva ucraineană din 2022 şi retragerea trupelor ruse, dar care se află în raza tirurilor Rusiei vecine.

Evacuare de urgență în nordul Ucrainei

„Consiliul de Apărare a decis evacuarea a 14 aşezări din apropierea frontierei, unde locuiesc încă 300 de persoane”, a declarat şeful administraţiei militare regionale Viaceslav Ceaus într-un comunicat, precizând că "zona din preajma frontierei este bombardată în fiecare zi".

Potrivit acestei surse, evacuările vizează comunităţile din Novgorod-Siverski, Semenivka, Snovsk, fiecare situată între 10 şi 40 km distanţă de frontiera cu Rusia, precum şi din Gorodnia, la 20 km de Rusia şi Belarus.

„Trebuie să realizăm evacuarea în termen de 30 de zile”, a precizat Ceaus.

Odată cu venirea iernii, Moscova şi-a intensificat atacurile aeriene cu drone şi rachete, vizând în special infrastructurile energetice din Ucraina şi aruncând locuitorii în întuneric.

„În acest an, peste 1.400 de locuitori au părăsit zona de frontieră”, a adăugat Ceaus.

În octombrie, un atac rusesc cu drone împotriva localităţii Novgorod-Siverski s-a soldat cu patru morţi.

Autorităţile ucrainene ordonă frecvent evacuări obligatorii de civili, în special în zonele din est, unde trupele ruse avansează în faţa forţelor ucrainene, care duc lipsă de oameni şi muniţii.

Aceste evacuări au loc în timp ce eforturi diplomatice sunt angajate din noiembrie sub egida Washingtonului pentru a se încerca să se pună capăt conflictului, cel mai sângeros în Europa după cel de-al Doilea Război Mondial, notează Agerpres.

